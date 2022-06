Charlene di Monaco ancora assente, Alberto la rimpiazza con un’altra Principessa

Charlene di Monaco, Gabriella le ruba la scena: abito con cavalli e sguardo di sfida

Charlene di Monaco è ripiombata nell’incubo della malattia. Infatti, è risultata positiva al Covid e di nuovo si trova isolata e fuori dai giochi. Alberto però ha già trovato una degna sostituta che è perfettamente titolata a prendere il posto di sua moglie. Si tratta di un’altra Principessa bionda e questa volta non scatenerà alcuna gelosia in Charlene, perché è sua figlia Gabriella.

Charlene di Monaco di nuovo malata e isolata

Proprio quando Charlene di Monaco sembrava essersi ristabilita e pronta a riprendere il suo ruolo all’interno del Palazzo, nonostante i rumors sulle tensioni con Carolina e Charlotte Casiraghi e la presenza ingombrante dell’ex di suo marito, Nicole Coste, è risultata positiva al Covid sabato 4 giugno. Con un comunicato ufficiale la Rocca ha reso noto che la Principessa ha sintomi, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Certo, di apprensione ce n’è molta perché lo stato di salute di Charlene è stato fortemente compromesso dalla grave infezione a naso, orecchie e gola che l’ha colpita l’anno scorso e da cui si è ripresa davvero da poco.

Ancora una volta Alberto si è trovato da solo a gestire gli impegni del Principato. Sua moglie deve trascorrere di nuovo un periodo di isolamento che certo frenerà la piena ripresa dalla precedente malattia. Proprio ora che aveva ricominciato a sorridere e aveva lasciato senza fiato alla Monte-Carlo Fashion Week sfilando sul palco assieme a sua figlia Gabriella, per il suo primo evento di gala e in abito da sera.

Charlene di Monaco, chi è la Principessa che la sostituisce

A soli sette anni la Principessina, da sempre più indipendente e consapevole del suo ruolo rispetto a suo fratello gemello, Jacques, erede al trono, si è trovata improvvisamente sola al centro della ribalta, sostituendo addirittura mamma Charlene al fianco di papà Alberto.

L’occasione è il terzo Meeting dei Siti storici della Famiglia Grimaldi (Rencontres des Sites historiques Grimaldi de Monaco), che si è tenuto lo scorso weekend proprio in concomitanza coi giorni conclusivi del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. L’evento monegasco prevedeva un discorso di Alberto e la premiazione dei sindaci di alcuni comuni del Sud della Francia, invitati appositamente e un giro in carrozza del Principe con sua moglie e i gemelli. Il programma si è svolto senza intoppi ma con un’assenza pesante, quella di Charlene di Monaco.

Charlene di Monaco, l’abito coi cavalli di Gabriella

Ma la Principessa ha avuto una degna sostituta, la piccola Gabriella che si è divertita un mondo a fare un giro in carrozza in compagnia di suo padre Alberto e il fratello Jacques. La piccola indossava un abito lungo, sbracciato e a balze, con dei cavalli marroni stilizzati, sandaletti chiari flat e occhiali da sole con montatura color crema, da vera diva come sua nonna Grace Kelly.

Per niente intimidita dalla folla che li saluta, sfida con lo sguardo le persone e gli obiettivi. Ma nemmeno un sorriso a favore di telecamera. Forse qualcosa non è andato secondo suoi piani o forse avrebbe voluto sulla carrozza anche mamma Charlene. Sta di fatto che ha una presenza scenica naturale e che suo fratello Jacques, malgrado sfoggi un’aria “malandrina”, resta sempre un passo indietro a lei.