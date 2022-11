Charlene ancora isolata, ma si consola con i figli Jacques e Gabriella

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, il tailleur-uniforme che fa tendenza

Charlene di Monaco sembra sempre più isolata, messa da parte dai doveri di Palazzo e dal marito Alberto. Per lei la vita nel Principato non è stata più la stessa da quando è stata costretta a restare lontana a causa di un grave problema di salute di cui, con molta probabilità, sta ancora sentendo il contraccolpo. L’unica gioia e certezza, dopo il suo ritorno dal Sudafrica lo scorso marzo, restano sempre loro: i gemelli Jacques e Gabriella, figli che ama più di ogni altra cosa al mondo.

Charlene di Monaco sempre più isolata

A nulla sono valsi i (rari) ritratti di famiglia che la vedono in posa al fianco del Principe Alberto e dei gemelli. La vita per Charlene di Monaco sembra sempre più all’insegna dell’isolamento, tenuta a distanza anche dai doveri di Palazzo che le dovrebbero competere di diritto. Lo abbiamo visto in ultimo proprio qualche giorno fa, quando il marito ha lasciato il Principato per partire alla volta delle Seychelles. Della Principessa nessuna traccia, dopo l’ultima partecipazione a un evento lo scorso 20 ottobre per una visita alla SPA, la Società per la Protezione degli Animali di Monaco.

Mentre Alberto veniva accolto dal Presidente della Repubblica, Wavel Ramkalawan, con tanto di parata militare, a Charlene è toccato incassare un ulteriore schiaffo: anche nella visita ufficiale alla mostra MONACO ON STAGE – 100 ans de concerts à Monaco non è stata lei a presenziare, sostituita dalla “nemica” di sempre Carolina, insieme alla figlia Charlotte Casiraghi. Sono pochissime le occasioni in cui Charlene ricopre il ruolo che le spetterebbe di diritto e, proprio alla luce di ciò, si ingigantiscono i sospetti su un presunto accordo segreto che avrebbe accettato per il bene della famiglia e dei figli, costretta a partecipare solo ad un’esclusiva lista di eventi precedentemente concordata col Principe Alberto.

I gemelli Jacques e Gabriella, l’unica gioia di Charlene

Che le indiscrezioni si rincorrano è del tutto naturale, specialmente quando la protagonista è una donna come Charlene di Monaco. Una Principessa senza trono, verrebbe quasi da dire, che nell’ultimo anno ha visto sempre più sfumare nel nulla il suo ruolo e l’importanza che dovrebbe avere nei confronti del Principato e dei sudditi. Questi ultimi, però, non l’hanno mai abbandonata e sono rimasti dalla sua parte, convinti che la sua assenza sempre più rumorosa sia in realtà il frutto del suo amore materno.

Sono in molti a sostenere che la Principessa si stia ancora riprendendo dai suoi gravi problemi di salute e che preferisca dedicare il suo tempo ai figli Jacques e Gabriella, gli unici in grado di donarle ancora un sorriso. E in effetti sui canali social di Charlene spiccano le foto dei gemelli che stanno crescendo a vista d’occhio, in ultimo l’immancabile posa per Halloween con dei deliziosi costumi. Il piccolo Jacques ha deciso di travestirsi da vampiro, mentre la dolce Gabriella ha indossato un abito arancione da zucca all’ultima moda con una vaporosa gonna in tulle.

Un momento di ordinaria felicità, di quelli che qualsiasi mamma vive insieme ai suoi adorati figli. E forse alla fine è questo che conta per la Principessa: godersi i gioielli a cui ha dato la vita.