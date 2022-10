Charlene di Monaco non conta più niente: nemmeno Alberto la vuole con sé

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è sparita di nuovo, ma a rendere la sua assenza ancora più inquietante c’è il duplice fatto che Alberto è partito da solo per un viaggio di Stato alle Seychelles e a fare da padrona di casa a Montecarlo ci sono Carolina di Monaco e sua figlia Charlotte Casiraghi.

Charlene di Monaco, messa da parte anche da Alberto

Charlene di Monaco sembra aver perso il suo potere e il suo prestigio nel Principato, limitandosi a fare da spalla al marito solo quando le circostanze lo rendono necessario, per il resto non conta più niente. Alberto è partito per le Seychelles dove è stato accolto dal Presidente della Repubblica, Wavel Ramkalawan, con tanto di parata militare. Tra le cose che sono state affrontate dai due c’è anche la salvaguardia degli oceani, tema particolarmente caro al Principe.

Charlene di Monaco sostituita

Ora se l’assenza di Charlene in questo viaggio di Stato può essere giustificata dal fatto che si deve occupare dei due gemelli, Jacques e Gabriella, dai quali è stata lontana per troppo tempo a causa della malattia che l’ha colpita lo scorso anno, non si comprende perché non presenzi agli eventi che si tengono a Monaco, ma si preferisca mandare avanti Carolina con Charlotte Casiraghi.

Infatti, all’esposizione “MONACO ON STAGE – 100 ans de concerts à Monaco” si sono presentate loro due, anziché Charlene, nonostante fosse una visita ufficiale. In pratica, sembra proprio che Carolina sia tornata a fare “la First Lady” del Principato, come quando la moglie di Alberto era in clinica perché malata. Per altro, Carolina e Charlotte sono state sensazionali. La prima si è presentata con un tailleur pantaloni in principe di Galles grigio e camicia screziata. Mentre la seconda ha indossato una blusa bianca con colletto nero, in stile cadetto, che ha abbinato a dei pantaloni in seta nera. Semplicemente magnifica. Ma di Charlene nemmeno l’ombra.

Charlene di Monaco, il prossimo impegno pubblico

L’ultima volta che abbiamo visto Charlene era qualche giorno fa, ma solo in foto scattate mentre visitava un rifugio per animali della SPA. Qui la Principessa è ritratta con un nuovo look, capelli corti “titanium white”.

Ci si aspetta che la moglie di Alberto faccia un’apparizione in grande stile il prossimo 19 novembre per la Festa nazionale di Monaco dove tra l’altro dovrà affrontare tutta la famiglia Grimaldi, compresa la sua rivale di sempre, Carolina di Monaco.

Charlene di Monaco, gli incredibili motivi della sua sparizione

Nel frattempo, questo suo atteggiamento dimesso alimenta molte voci. Se ormai è chiaro a tutti che non sta divorziando da Alberto, appare davvero senza spiegazione il suo mettersi così da parte. Sono diverse le ipotesi che circolano.

Da un lato c’è chi sostiene che Charlene non si sia ancora del tutto ripresa dall’infezione che l’ha colpita a naso, gola e orecchie e che quindi abbia bisogno di periodi di riposo durante i quali seguire delle cure specifiche.

Dall’altro c’è chi punta il dito contro le tensioni di Palazzo e sul fatto che Charlene sia sul punto di scoppiare e lasciare tutto. In fondo, mesi fa una delle sue amiche aveva spifferato che stava cercando casa in Sudafrica. Dunque, il Principe temerebbe un suo colpo di testa e che addirittura possa fuggire da Palazzo. D’altro canto, l’ha fatto qualche giorno prima del matrimonio nel 2011.

Infine, è riemersa l’indiscrezione del contratto milionario stipulato tra lei e Alberto, per cui in cambio di un’ingente somma di denaro, la Principessa si sarebbe impegnata a presenziare a certi eventi, definiti in modo preciso e segnati in una lista. Per il resto, sarebbe libera di fare quello che vuole.