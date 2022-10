Charlene di Monaco dà forfait, Charlotte Casiraghi brilla in mini dress

Fonte: IPA Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi: look da sera mamma e figlia da copiare

Charlene di Monaco è sparita nuovamente, da giorni non la si vede. Non ha nemmeno partecipato alla consegna dei Premi della Fondazione Principe Pierre, lasciando campo libero alle sue rivali di sempre, Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi che si è superata in fatto di eleganza con uno chemisier da sera, glitterato, firmato ovviamente Chanel.

Charlene di Monaco, l’ultima uscita pubblica con Janet Jackson

L’ultima volta che Charlene di Monaco è comparsa in pubblico è stata durante la Paris Fashion Week dove ha assistito alle sfilate dei suoi brand preferiti, Akris e Louis Vuitton. Qui è stata vista confabulare col miliardario Bernard Arnault, CEO di LVMH, ma si è tenuta a debita distanza dai suoi parenti monegaschi, Beatrice Borromeo presente al défilé di Dior e Charlotte Casiraghi a quello di Chanel. Poi la Principessa è comparsa fugacemente sui social con una foto in compagnia di due “Wonder Mum” che partecipano a una corsa benefica, per sparire definitivamente, mentre suo marito Alberto prosegue con la sua agenda di lavoro presentandosi da solo agli eventi.

Si vocifera che la Principessa si sia trattenuta a Parigi dove avrebbe diversi interessi. La rivista Ici Paris riporta uno scatto di Charlene di Monaco insieme a Janet Jackson. Stando al magazine le due donne stavano discutendo di musica, in particolare del brano In the Closet di Michael Jackson, che avrebbe visto il coinvolgimento anche di Stéphanie di Monaco. Dopo di allora l’oblio.

Carolina di Monaco in Chanel ruba la scena a Charlene

Charlene ha fatto perdere le tracce di sé e a Monaco si sono riprese la scena Charlotte Casiraghi e Carolina che hanno consegnato i Premi Principe Pierre. La sorella di Alberto si è presentata sul palco con un tailleur pantaloni ultra chic, che è la vera ultima tendenza in fatto di moda tra le teste coronate. Si tratta di un completo blu composto da giacca a doppio petto con bottoni bianchi e bavero in raso e pantaloni a palazzo oversize, creati da Chanel. I capelli grigi sono pettinati in un caschetto grigio liscio ed elegante.

Charlotte Casiraghi incanta col mini dress scintillante di Chanel

Sua figlia Charlotte, dopo aver lasciato senza fiato con la mini gonna a Parigi, osa nuovamente scoprire le gambe e incanta. Per la serata di gala sceglie un abito nero corto sopra il ginocchio, taglio chemisier, in stoffa glitterata e con ruche sul davanti. Naturalmente il capo è firmato Chanel, di cui lei è brand ambassador. Ai piedi delle décolletée in raso nero, con la fibbia a doppia C in cristalli, che slanciano la figura. Semplicemente bellissima, come sua madre d’altro canto.

Carolina di Monaco, che cos’è la Fondazione Principe Pierre

I Premi della Fondazione Principe Pierre sono stati consegnati da Carolina di Monaco che presiede l’istituzione creata nel 1966 dal Principe Ranieri, in omaggio alla memoria del padre, il Principe Pierre, grande mecenate della letteratura e delle arti. Ogni anno in autunno Carolina assegna i premi durante una prestigiosa cerimonia all’Opera di Montecarlo. Scopo della Fondazione è promuovere la creazione artistica.