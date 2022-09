È talmente bella che persino Charlotte Casiraghi la evita

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi

Anche Charlotte Casiraghi si mostra raramente con lei e quando è obbligata a farlo non le sta mai al fianco nelle foto ufficiali per la competizione in fatto di stile e bellezza è altissima. La donna che fa tremare persino la magnifica figlia di Carolina di Monaco è niente meno che sua cognata, Beatrice Borromeo.

Beatrice Borromeo da Dior

Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, è arrivata a Parigi per assistere alle sfilate della Fashion Week. O meglio per la sfilata di Dior, di cui è volto dal febbraio 2021, così come suo marito lo è per il comparto uomo. La sofisticata giornalista si è presentata con un completo ultra chic che tutte le riviste specializzate in moda hanno definito il look emblematico di quest’autunno, da cui tutte possiamo prendere ispirazione.

Beatrice Borromeo, giacca e pantaloni da copiare

La Borromeo indossa un completo giacca e pantaloni neri che appartiene alla collezione Dior Cruise 2023, che abbiamo visto in passerella lo scorso giugno a Siviglia. Si tratta di un outfit ispirato al mondo del flamenco ma che contiene un profondo significato femminista. L’ensemble si compone di una giacca in stile bolero, finemente decorata con ricami bianchi, così come bianchi sono i bottoncini tondi che la chiudono e i bordi. Beatrice l’abbina a un paio di pantaloni neri morbidi e a vita alta. A disegnarli è stata la direttrice creativa di Dior Maria Grazia Chiuri che si è ispirata alla ballerina di flamenco Carmen Amaya, conosciuta come La Capitana, che per prima si rifiutò di indossare i tradizionali abiti a balze, preferendo i pantaloni, come gesto di protesta contro il maschilismo imperante.

La moglie di Pierre Casiraghi completa l’outfit con degli stivaletti a punta e tacco sottile midi e una parure di orecchini e anello abbinati di Buccellati. Molto chic anche la scelta di raccogliere i capelli in una coda di cavallo alta, ottimo stratagemma anche per proteggersi dal clima umido dell’autunno. Per quanto riguarda il make up, lei punta sul rossetto rosso per illuminare il viso.

Charlotte Casiraghi, perché è assente alla sfilata

Beatrice Borromeo dunque condivide con Charlotte Casiraghi la passione della moda che per entrambe si è trasformata in una professione. Ma alla sfilata di Dior la figlia di Carolina di Monaco non c’era. Per essere precisi, c’era l’ultimogenita, Alexandra di Hannover, anche lei elegantissima con maglia a righe bianche e blu e jeans scuri larghi con bottoncini d’oro sui fianchi. Le due cognate sembrano in perfetta sintonia tra loro mentre posano per le foto.

A cosa è dovuta invece l’assenza di Charlotte Casiraghi, da sempre una delle protagoniste della Paris Fashion Week? È presto detto, lei e Beatrice sono compatitor, anche in senso professionale.

Charlotte, che è testimonial di Chanel, non può presenziale alle sfilate di altri brand e questo spiega l’assenza alla presentazione della collezione primavera/estate 2023 di Dior.