Charlotte Casiraghi mozzafiato: mini gonna cortissima e borsa da 5.640 euro

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi

È arrivato il momento di Charlotte Casiraghi alla Paris Fashion Week. La splendida monegasca si è presentata alla sfilata di Chanel di cui è brand ambassador e ha lasciato tutti senza fiato con una mini gonna stratosferica e cortissima ma sempre di grande classe. Come lei nessuna.

Charlotte Casiraghi alla sfilata di Chanel senza il marito

Charlotte Casiraghi era senz’altro la più attesa alla sfilata di Chanel dove è stata presentata la collezione primavera/estate 2023 al Grand Palais Ephémère. Questa volta la figlia di Carolina di Monaco non ha sfilato. Celebre il suo ingresso in passerella a cavallo dello scorso anno. Si è accontentata di essere semplicemente un ospite, anche se di eccezione.

Charlotte era da sola, non era con lei il marito Dimitri Rassam. I due in effetti si mostrano poco insieme in pubblico e proprio per il fatto che sono spesso separati a causa dei loro impegni di lavoro, si è vociferato di un matrimonio in crisi in cui i due fanno vite distanti. Ma l’assenza di Dimitri in questo caso non si è fatta sentire. Ci ha pensato la magnifica Casiraghi a distrarre l’attenzione, complice una mini davvero corto che lasciava poco all’immaginazione.

Charlotte Casiraghi, la mini gonna di Chanel

Naturalmente, Charlotte indossava un classico completo Chanel che appartiene alla collezione Resort 2023. Si tratta di un ensemble bianco e nero con giacca dallo scollo tondo e gonna dritta, corta sopra il ginocchio che ha messo in risalto le gambe toniche della bella monegasca, nonostante più volte abbia dichiarato di non andare in palestra perché non le piace.

Fonte: Getty Images

Charlotte Casiraghi, la borsa da 5.460 euro

La figlia di Carolina ha abbinato il tailleur a un paio di scarpe bicolor, che quest’estate piacevano tanto anche a Kate Middleton, e soprattutto all’iconica borsa trapuntata di Chanel, bianca in questo caso. Si tratta di un modello creato da Gabrielle Chanel per rendere più resistenti le borse in pelle: trapuntatura a rombi, tracolla in catena e pelle sono i dettagli must del brand. In particolare, il modello scelto da Charlotte Casiraghi può essere acquistato anche online per 5.640 euro circa.

Altri elementi del suo look? L’assenza di gioielli, un make up leggero dai colori neutri, i capelli lisci a taglio medio. Semplicemente perfetta. È lei la più bella alla sfilata, malgrado fossero presenti molte star amanti di Chanel, da Diane Kruger a Kristen Stewart che ha posato per una foto con Charlotte.

Charlotte Casiraghi e Charlene di Monaco s’ignorano

Ma nessun altro membro della sua famiglia era presente. Sua cognata Beatrice Borromeo si è vista alla sfilata di Dior, di cui è testimonial, qualche giorno fa. Mentre sua zia Charlene di Monaco era presente a quelle di Akris e Louis Vuitton, due dei suoi brand preferiti. Per non creare rivalità a Palazzo evitano di farsi vedere insieme e soprattutto di condividere gli outfit.