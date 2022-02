Charlotte Casiraghi in crisi col marito: spunta la guardia del corpo

Charlotte Casiraghi sfila a cavallo e Beatrice Borromeo osa in mini

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sarebbero in crisi, dopo tre anni di matrimonio e un bambino, Balthazar, nato nel 2018.

A creare tensione nella coppia sarebbe stata la guardia del corpo della figlia di Carolina di Monaco, assolutamente non gradita dal marito al punto da fare una scenata in pubblico.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam in crisi

Le voci di separazione su Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam circolano già da diverso tempo. E soprattutto nell’ultimo anno si sono fatte particolarmente insistenti, perché i due pare conducano ormai vite parallele, impegnati sempre più nel loro lavoro, lui come produttore cinematografico, lei come scrittrice di libri di filosofia e testimonial di Chanel.

L’ultima volta che sono apparsi insieme è stato durante la settimana dell’Alta Moda a Parigi, quando Charlotte a sfilato a cavallo per la maison francese. Dimitri era tra il pubblico, ma sembrava distratto, per niente interessato alla sua bellissima moglie che invece ha letteralmente incanta tutto il mondo. A evento terminato, i due sono usciti insieme, ma le foto dei paparazzi li hanno immortalati distanti tra loro, con il volto serio, nessun cenno a un po’ di complicità e coinvolgimento. D’altro canto, non si vedevano in coppia dalla scorsa estate.

Charlotte Casiraghi, la scenata in pubblico del marito

I soliti ben informati sostengono che la lontananza tra Charlotte Casiraghi e Dimitri dipenda dai troppi impegni professionali di entrambi che li ha portati a un rapporto freddo e distaccato, facendo perdere ogni interesse l’una per l’altro. Ma pare che sotto ci sia ben altro, ossia l’irritazione di Rassam nei confronti della guardia del corpo di sua moglie, guardi che pare sia stata reclutata da Alberto di Monaco.

Il magazine Voici racconta di una scenata in pubblico che sarebbe avvenuta la scorsa estate a Monaco. Il figlio di Carole Bouquet è andato su tutto le furie quando si è visto arrivare la moglie su un’auto di grossa cilindrata in compagnia della guardia del corpo. Dimitri ha accusato Charlotte di essersi spinta troppo oltre e la piazzata non è passata inosservata.

Pare che la Casiraghi abbia fatto di tutto per tenere in piedi il matrimonio, cercando anche di allontanare la guardia del corpo che ha così tanto irritato il marito.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, quando si sono sposati

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono sposati nel giugno 2019 con una doppia cerimonia civile e religiosa. La coppia ha un figlio, Balthasar. La Casiraghi è mamma anche di Raphaël, nato nel 2013 dalla relazione con l’attore francese, Gad Elmaleh.