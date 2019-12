Charlotte Casiraghi già in crisi col marito Dimitri. Tensioni sul red carpet

editato in: da

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam: alta tensione sul red carpet

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sarebbero già in crisi dopo 6 mesi di matrimonio e un figlio.

La stampa francese ne è convinta e in effetti i due raramente si vedono insieme. E la rampolla monegasca si è perfino defilata a eventi importanti del Principato come la Festa Nazionale dove la sua assenza si è fatta notare, visto che c’era perfino Charlene, comparsa al fianco di Alberto coi gemelli.

Ufficialmente Charlotte è presa coi suoi impegni da intellettuale, avendo appena pubblicato un libro di filosofia. Poi a inizio dicembre è finalmente ricomparsa sul red carpet e questa volta vicino a lei c’era Dimitri. I due si sono concessi agli obiettivi dei fotografi, tenendosi per mano in atteggiamento complice. I reporter li hanno quindi prontamente immortalati in questa rara uscita insieme.

La Casiraghi super chic con una camicia in jeans che ha abbinato a dei pantaloni in pelle. Frangia e coda di cavallo completano il look. Impeccabile, come ci ha abituati a vederla, sorride e appare tranquilla. Ma appena le sembra di essere nascosta da sguardi indiscreti, viene colta a discutere con Dimitri e l’espressione non è delle più serene.

A gettare benzina sul fuoco, ci sono delle immagini, pubblicate sul magazine Oggi, che ritraggono la figlia di Carolina di Monaco sola col secondo figlio Balthazar, avuto da Dimitri nel 2018. Charlotte è insolitamente trasandata, addirittura con la cerniera dei pantaloni aperta. Ma può essere che una mamma impegnata non abbia tempo di pensare al suo look. D’altro canto, le foto rivelano un volto sciupato, stanco, per non dire triste.

Possibile che il matrimonio da sogno tra la Casiraghi e Rassam, celebrato appena lo scorso giugno a Montecarlo, sia già al capolinea?