Charlene di Monaco, Jacques e Gabriella sono cresciuti. Il suo sorriso è solo per loro

Fonte: IPA “Charlene incinta”, il picnic con Alberto e i figli. Le foto sciolgono ogni dubbio

Jacques e Gabriella sono due adorabili monelli e mamma Charlene di Monaco non potrebbe esserne più orgogliosa. I gemelli crescono a vista d’occhio e la Principessa ha voluto condividere sul suo profilo Instagram uno scatto inedito che li mostra in tutto il loro splendore, con le divise della scuola. In quegli occhi vispi e azzurri come il cielo e in quei sorrisi dolcissimi traspare l’incredibile somiglianza con i genitori. E c’è chi non può fare a meno di notare come Gabriella, a soli 7 anni, sia la fotocopia della zia Stephanie.

Charlene di Monaco, la foto dei gemelli in divisa

Ne ha attraversati di momenti difficili la bella Charlene di Monaco, ma se c’è una certezza nella sua vita è l’immenso amore per i gemelli Jacques e Gabriella. I figli, nati dal matrimonio con il Principe Alberto, stanno per compiere 8 anni (il prossimo 10 dicembre) ma sono già due bellissimi ragazzini: “Stanno crescendo così in fretta”, ha scritto la mamma in uno slancio di totale adorazione.

Orgogliosa e felice, la Principessa ha condiviso su Instagram un ritratto inedito dei bambini che in breve tempo ha collezionato tantissimi commenti da parte dei sudditi monegaschi. Come tutti i piccoli, anche Jacques e Gabriella lo scorso anno hanno dovuto rinunciare alle lezioni in presenza, perciò il 6 settembre con il ritorno in classe è stata una data davvero importante. Quest’anno possono frequentare la terza elementare con i propri compagni e non potrebbe esserci cosa migliore per i Principini.

Quello condiviso da mamma Charlene è un ritratto a dir poco dolcissimo. All’aria seria e formale delle divise scolastiche, con l’immancabile polo rossa, fanno da contraltare gli sguardi vispi e i sorrisi un po’ monelli di Jacques e Gabriella. Quest’ultima, poi, non riesce proprio a trattenere il suo entusiasmo contagioso e la foto ne mostra ancora i “segni”. Quella buffissima frangetta che ha deciso di tagliare da sola per il ritorno a scuola non ne vuole proprio sapere di ricrescere!

Jacques e Gabriella, la somiglianza con Charlene e il Principe Alberto

In poche ore la foto condivisa da Charlene di Monaco ha collezionato una valanga di commenti da parte di sudditi e follower che la seguono sempre con tanto affetto e curiosità. Dopo la disavventura in Sudafrica e il travagliato ritorno in patria, la Principessa non ha mai smesso neanche per un momento di stare sotto i riflettori, nonostante si sia mostrata con molta parsimonia. E i rumors, naturalmente, si sono susseguiti uno dietro l’altro a cominciare dalla presunta crisi con il marito Alberto, per finire con l’attesa del terzo figlio (poi smentita dalle foto) e con le tensioni a Palazzo, a causa dei rapporti non proprio rosei con la cognata Carolina.

È evidente che ormai i problemi di salute sono solo un brutto e lontano ricordo, la Principessa Charlene sta meglio e ha ripreso a dedicarsi ai suoi impegni, primi fra tutti proprio Jacques e Gabriella, i figli che adora immensamente. Figli che somigliano sempre di più ai loro genitori, come confermano i commenti dei follower: c’è chi sostiene senza ombra di dubbio che Gabriella sia la fotocopia di Charlene, mentre Jacques sia identico al Principe Alberto alla sua età. Eppure c’è chi ribalta completamente questa ipotesi: “La principessa Gabriella è la figlia di papà e assomiglia a sua nonna, la Principessa Grace Kelly” scrive un utente, subito incalzato da un altro follower che ammette “Somiglia decisamente a sua zia Stephanie”.