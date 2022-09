“Charlene di Monaco incinta”. Le sue ultime dichiarazioni

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Vaticano: il look proibito che infrange le regole

Charlene di Monaco non si mostra in pubblico da diverso tempo e non compare nelle foto al parco di divertimenti coi gemelli. Un’assenza che che viene giustificata dal fatto che possa essere incinta. Anche se nelle sue ultime dichiarazioni, la Principessa parla solo della grave infezione che l’ha colpita e delle difficoltà, non ancora del tutto risolte, per uscirne. Ma procediamo con ordine.

Charlene di Monaco e la gravidanza

Le ultime apparizioni di Charlene di Monaco risalgono allo scorso luglio, quando si è recata anche da Papa Francesco, pare tra le altre cose per una richiesta speciale che riguardava i figli. Poi il silenzio. Lei e Alberto sono andati in vacanza, ma mentre il Principe si è fatto fotografare sullo yacht in Corsica insieme ai piccoli Jacques e Gabriella e poi li ha accompagnati a fine agosto al parco di divertimento Asterix dove ha posato per gli scatti di rappresentanza, lei è completamente sparita. E questo ha di nuovo alimentato i rumors sulla coppia.

Si è detto che i due abbiano trascorso vacanza separate perché il loro matrimonio è solo di facciata, ma anche che le tensioni a Palazzo sono altissime e che ci sarebbe un piano per cacciare Charlene. Ora invece affiora una nuova ipotesi che in realtà riprende alcune indiscrezioni emerse un paio di mesi fa secondo cui Alberto e la moglie hanno intenzione di avere un altro figlio.

Così il magazine In Touch sostiene che Charlene non si è fatta più vedere per nascondere certe rotondità che ormai dovrebbe essere evidenti, per mantenere il più possibile segreta la presunta gravidanza. Al momento non ci sono prove concrete che avvalorino questa tesi, se non la dichiarazione della madre della Principessa che ha ribadito come il sogno della figlia fosse di avere almeno 5 bambini. Intanto nel Principato si è diffusa la voce che la coppia possa pensare anche a una adozione, anzi avrebbe già avviato le pratiche.

Charlene di Monaco: le sue ultime parole

Per il momento però i diretti interessati sono rimasti in silenzio, nessun comunicato di conferma o smentita è arrivato da Palazzo. Ma Charlene in un’intervista alla rivista sudafricana News 24 si è limitata a parlare della sua difficile convalescenza che è durata mesi e che ancora non si è conclusa.

La Principessa ha detto: “Ho passato un periodo difficile, ma ho avuto la fortuna di essere sostenuta e amata da mio marito, dai miei figli e dalla mia famiglia”. Ha parlato di una strada lunga e difficile che ha dovuto percorrere per uscire dal baratro cui una grave infezione a naso, gola e orecchie l’aveva gettata nel 2021, costringendola a tre operazioni in anestesia totale e a quasi un anno di isolamento dai suoi cari.

Le cose sembrano andare meglio ora: “Mi sento molto più forte fisicamente. La strada è stata lunga, difficile e dolorosa. Non voglio andare troppo veloce, ma oggi mi sento più tranquilla”. Charlene ha ribadito come la sua vita per il momento ruoti intorno ai figli, dichiarazione che sembra in qualche modo confermare indirettamente il desiderio – forse già concretizzato – di avere un altro bambino.