Charlene di Monaco sparita, Alberto fa finta di niente

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Vaticano: il look proibito che infrange le regole

Charlene di Monaco è sparita dalla circolazione da fine luglio. La sua assenza all’inizio non ha destato sospetti, ma quando Alberto è stato avvistato qualche giorno fa coi figli Jacques e Gabriella al parco di divertimenti senza di lei, nuovi timori sono emersi soprattutto perché il Principe è rimasto insolitamente in silenzio, facendo finta di nulla.

Charlene di Monaco non si fa più vedere

Prima di agosto Charlene di Monaco è comparsa in pubblico numerose volte. Ha anche compiuto due viaggi all’estero, uno in Norvegia e uno in Vaticano dove è stata ricevuta da Papa Francesco insieme a suo marito. Poi sono arrivate le vacanze e la Principessa ha sospeso ogni impegno ufficiale, come è normale che sia.

Quello che non torna però, oltre la prolungata assenza, si parla ormai di un mese, è che Alberto di Monaco è stato avvistato almeno un paio di volte senza sua moglie, ma coi figli. Non solo Charlene ha disertato la visita al parco Astérix a Plailly dove il Principe e i gemelli hanno posato per le foto di rito con le mascotte. Jacques e Gabriella in t-shirt e jeans sembrano parecchio divertiti, ma di mamma Charlene nemmeno l’ombra.

Si potrebbe pensare che la Principessa non ami i parchi di divertimento, dato che non aveva accompagnato la famiglia a Disneyland Paris, ma ancora era convalescente. D’altro canto, a insospettire le malelingue c’è anche il fatto che Charlene non si è vista nemmeno in Corsica dove invece sono stati paparazzati Alberto e figli sullo yacht GabJac.

Charlene e Alberto di Monaco, vacanze separate

Dunque Alberto e Charlene hanno fatto vacanze separate? E se sì, è perché il loro matrimonio è tutta una finzione come si mormorava qualche mese fa, quando emerse la notizia di un contratto milionario a beneficio della Principessa che lei avrebbe preteso per tornare a Montecarlo a svolgere i suoi doveri di Palazzo? Oppure Charlene, non totalmente ristabilita, ha preferito evitare grandi spostamenti e restare nei pressi di Monaco, magari a Roc Angel, la residenza in collina dei Grimaldi dove si era rifugiata al ritorno dalla clinica svizzera?

Questi sono interrogativi che per il momento non trovano una risposta certa. Tra l’altro Alberto sembra fare finta di niente riguardo alla sparizione della moglie. Questa volta non ha rilasciato alcun commento rassicurante sul loro matrimonio, malgrado i già numerosi gossip.

Charlene di Monaco, quando torna

In ogni cado, qualsiasi dubbio potrebbe essere presto fugato, stando a quanto riporta Neue Post. Il magazine sostiene che Charlene presto tornerà a Montecarlo e dà una data precisa in cui la Principessa dovrebbe comparire nuovamente. Si tratta del 2 settembre. Infatti, stando a quanto riporta la rivista la moglie di Alberto vuole essere presente al ritorno dei gemelli, Jacques e Gabriella.

I piccoli, che lo scorso dicembre hanno compiuto 7 anni, devono riprendere gli studi. Per loro però non suonerà alcuna campanella, infatti già a metà dello scorso anno sono stati ritirati da scuola per ricevere un’istruzione privata che li deve preparare alla vita di Palazzo.

A settembre 2021 Charlene si era persa il loro primo giorno di scuola, perché la grave infezione che l’ha colpita a naso, gola e orecchie la teneva ancora bloccata in Sudafrica. È riuscita a tornare a casa solo in novembre.