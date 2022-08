“Charlene è cambiata”. Il ritorno è una finzione: sospetti su Alberto e Carolina

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Vaticano: il look proibito che infrange le regole

“Chi ha cambiato la Principessa?”. Charlene di Monaco ha un nuovo look, ha nuove abitudini. Dopo la malattia, il lungo esilio dal Palazzo e la lontananza da Alberto e i gemelli, Jacques e Gabriella, il ritorno alla “grazia” è risultato fin troppo finto. Dietro al nuovo equilibrio ritrovato ci sarebbero due nomi, Alberto e Carolina, che avrebbero spinto la Principessa a una recita, pur di salvare le apparenze ed evitare uno scandalo con il divorzio.

Charlene di Monaco, i cambiamenti della Principessa negli ultimi mesi

La Principessa Charlene non ha avuto una vita facile a Corte. Proprio come Meghan Markle, ha faticato a inserirsi in un contesto tanto difficile da sopportare, soprattutto se non ci si è nati. Ha voluto affrontare il percorso Reale con il suo animo sportivo, profondamente competitivo. Ma, alla fine, il protocollo ha vinto. Perché – ed è innegabile – Charlene è cambiata negli ultimi tempi.

Ma chi ha cambiato la Principessa? Questa è la domanda che si pone il magazine Reines & Rois. Il suo è stato un vero e proprio ritorno alla grazia, con un nuovo look, nuove abitudini, persino un nuovo modo di porsi. Come se avesse abbandonato una parte di sé. Sebbene la sua personalità spicchi per lucidità e forza, c’è l’ipotesi che qualcuno stia muovendo le fila dietro le quinte, e si fanno i nomi di Alberto e soprattutto della sorella Carolina, con cui Charlene non è mai riuscita a istaurare un rapporto idilliaco.

Perché c’entrano Alberto e Carolina

La grave infezione che ha colpito Charlene di Monaco l’anno scorso l’ha allontanata da Palazzo, dagli impegni pubblici, ma soprattutto dalla famiglia che ha creato con Alberto. Certo, in parte sul cognome dei Grimaldi grava una maledizione del XVIII secolo: “Mai un Grimaldi avrà un matrimonio felice“. Ma, al netto delle dicerie, c’è da dire che dalle voci di divorzio si è passati all’indiscrezione di un terzo figlio.

Eppure, qualcosa non torna. Il cambiamento della Principessa è troppo netto: è vero che abbiamo assistito a una rinascita. Ma la lotta di potere con Carolina è sempre dietro l’angolo. Le due non hanno raggiunto un’intesa, né tantomeno una sintonia. La fiducia è ben lontana, e i sospetti che Alberto e la sorella cerchino di “neutralizzare” Charlene si fanno sempre più concreti.

Charlene medita vendetta

La ritrovata serenità sarebbe solo una finzione. Ad aggiungere autorità alle voci è stato il magazine Voici: la Principessa sarebbe stanca dell’eccessivo controllo di Alberto e Carolina. “Non vuole preoccuparsi del protocollo e delle istruzioni del marito. Oggi sa cosa vuole”. Ci sarebbe in atto un vero e proprio piano vendicativo nei confronti dei Grimaldi. Al suo fianco ci sarebbero anche degli amici nuovi che vorrebbero sostenerla nell’impresa.

La Principessa di Monaco è apparsa sempre triste, solitaria. Molto lontana da quell’idea che la voleva felice (quasi per obbligo) al fianco di Alberto. Non ci resta che vedere quale sarà il destino dei Grimaldi, e soprattutto se le voci di una presunta terza gravidanza si riveleranno fondate. Quel che è certo, però, è che dietro le quinte c’è fin troppa pressione: Carolina sarebbe disposta a tutto pur di salvare le apparenze.