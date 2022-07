Charlene di Monaco, Alberto travolto dalla polemica e l’ombra della maledizione

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Vaticano: il look proibito che infrange le regole

Charlene di Monaco è tornata in gran forma, l’amore con Alberto va a gonfie vele e addirittura la coppia pensa a un terzo figlio. Ma stando a una maledizione secolare sulla famiglia Grimaldi, la loro felicità avrà breve durata. E a ciò va aggiunta la polemica che ha travolto il Principe per aver viaggiato in elicottero, nonostante difenda pubblicamente l’ambiente. Ma procediamo con ordine.

Charlene e Alberto di Monaco: come va tra loro

Charlene di Monaco è appara raggiante nelle ultime uscite pubbliche, come durate la visita alla casa di riposo dove ha sfoggiato il perfetto abito giallo dell’estate. Evidentemente la Principessa si è ripresa totalmente dalla grave infezione che l’ha colpita l’anno scorso e che l’ha costretta a vivere separata dal marito e dai figli Jacques e Gabriella per lunghissimo tempo. Proprio l’amore materno l’ha spinta a cercare il terzo figlio, anche sua madre ha confermato il desiderio della Principessa di allargare la famiglia. E se una gravidanza non arriva, lei e Alberto stanno pensando a una adozione.

Dunque, i rumors di divorzio che hanno perseguitato la coppia nei mesi più difficili della malattia si sono rivelati totalmente infondati, come d’altro canto hanno sempre dichiarato i diretti interessati. Ma la loro felicità non è destinata a essere duratura, almeno se si crede a maledizioni e profezie.

La maledizione dei Grimaldi

La leggenda ha radici lontane. Si dice che nel XVIII secolo una giovane donna fiamminga abbia lanciato contro Ranieri I questa maledizione: “Mai un Grimaldi avrà un matrimonio felice“, dopo che lui invaghitosi di lei, l’ha rapita per poi abbandonarla.

A guardare anche solo la storia recente, sembra che la maledizione si sia realizzata. Basti pensare a Ranieri III e Grace Kelly. Loro ebbero dei problemi ma salvarono le nozze, quando tutto sembrava andare per il meglio la Principessa morì prematuramente in un incidente stradale nel 1982.

Carolina di Monaco si è sposata tre volte e in tutti e tre i casi le cose sono precipitate: la prima volta con Philippe Junot è finita con l’annullamento, con Stefano Casiraghi è rimasta vedova e infine con Ernst di Hannover vive separata da anni. Di Stefania non ne parliamo e per quanto riguarda Alberto e Charlene sono sempre stati considerati una coppia a rischio. Basti pensare che lei fuggì poco prima delle nozze. Mentre di lui sono famose le infedeltà.

Alberto di Monaco, la polemica dell’elicottero

Intanto, però Alberto deve fronteggiare una questione ben più concreta di questa antica maledizione. Infatti, è al centro delle polemiche dopo che si è recato al Parco del Gran Paradiso lo scorso 12 luglio, in occasione dei 100 anni dalla fondazione. Il Principe ha siglato col la Regione Val d’Aosta un accordo per la salvaguardia ambientale. Il giorno successivo ha voluto constatare di persona i danni provocati dal surriscaldamento globale ai ghiacciaci ed è salito a piedi a oltre 4mila metri.

Ma un’associazione ambientalista avrebbe messo in dubbio la veridicità delle foto scattate durante la cordata col Principe, riportando alcuni stralci di conversazione in cui si parla di un elicottero organizzato per trasportare Alberto a fondovalle.