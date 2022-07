Charlene di Monaco, terzo bebè in arrivo. La confessione di sua madre

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Vaticano: il look proibito che infrange le regole

Charlene di Monaco è incinta? Questo è l’ultimo rumors che serpeggia tra i corridoi del Palazzo. Ma sebbene i sospetti su una nuova gravidanza si fanno sempre più insistenti, l’unica vera certezza è che Alberto e sua moglie sono pronti ad accogliere un terzo bebè, tanto da pensare anche a una adozione.

Charlene di Monaco, terzo bebè in arrivo

Nelle ultime uscite pubbliche Charlene di Monaco è apparsa decisamente più serena e sorridente. In molti hanno visto dietro questo cambiamento di umore una dolce notizia, ossia l’arrivo di un nuovo bambino in famiglia. Le indiscrezioni si sono quindi moltiplicate come le prove raccolte per supportare i rumors di una gravidanza. Si è notato che la Principessa indossa sempre abiti dai volumi ampi, forse per nascondere qualche rotondità sospetta. La visita da Papa Francesco e la richiesta della benedizione della foto dei figli sono state considerate dei segnali di conferma del suo desiderio di maternità.

Inoltre, come è nota, Charlene ha sempre dichiarato di volere una famiglia numerosa. Ma dopo la nascita dei gemelli, Jacques e Gabriella, i progetti famigliari dei Principi si sono fermati. Adesso però dopo la lunga malattia dell’ex nuotatrice che l’ha tenuta lontana per quasi un anno dal marito e soprattutto dai figli ha riacceso in lei la voglia di stringere tra le braccia un altro bebè.

Charlene di Monaco, le parole di sua madre

A supporto di ciò ci sono le parole della mamma della Principessa, Lynette Wittstock, che in un’intervista la magazine sudafricano You, aveva dichiarato: “Il sogno di Charlene è sempre stato quello di avere cinque figli”. Parole che oggi sembrano concretizzarsi. Se forse Alberto Charlene non avranno cinque figli, sembra altamente probabile che presto ne avranno un terzo.

Charlene di Monaco, l’adozione del terzo figlio

La rivista tedesca Wunderweib sostiene che i Principi stiano pensando a un’adozione. In effetti, appare l’ipotesi più concreta, in considerazione delle difficoltà incontrate dalla coppia quando decisero di avere dei figli. Il magazine cita alcune voci che girano a Montecarlo: “In molti sospettano che la Principessa stia pianificando un’adozione“. Questa indiscrezione è emersa dopo che Charlene ha visitato poco tempo fa il reparto maternità dell’ospedale Principessa Grace, dove per altro sono nati Jacques e Gabriella. Le foto scattate in quell’occasione mostrano Charlene di una tenerezza estrema e soprattutto molto commossa nell’incontrare i neonati e i loro genitori.

Il comportamento molto particolare della moglie di Alberto ha indotto a credere che Charlene si stia preparando a diventare di nuovo mamma, adottando un bebè. Il Palazzo al momento non ha rilasciato dichiarazioni. Ma proprio questo silenzio ha reso ancora più probabile l’idea che un fondo di verità ci sia e che in effetti i Principi stiano pensando di diventare di nuovo genitori. Infatti, per il momento non è arrivata la smentita ufficiale.