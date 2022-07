Charlene di Monaco al Gala della Croce Rossa: l’abito è sospetto. E sorride ad Alberto

Fonte: IPA Charlene di Monaco, grande assente al Ballo della Rosa. Carolina si riprende tutto

C’era grande attesa per il Gala della Croce Rossa di Montecarlo, soprattutto per la partecipazione di Charlene di Monaco, già grande assente al Ballo della Rosa. Si tratta di uno dei momenti di maggior prestigio per il Principato, una gran serata di beneficenza con ospiti esclusivi e la partecipazione di una star internazionale, onore che quest’anno è spettato alla cantante Alicia Keys. E lei, la Principessa Charlene, era raggiante nel suo splendido abito azzurro che ha lasciato spazio a qualche sospetto di troppo.

Charlene di Monaco raggiante al Gala della Croce Rossa

Potremmo dire che Charlene di Monaco si sia presa la sua doverosa “rivincita”. La sua assenza all’altro grande evento del Principato, il Ballo della Rosa, aveva smosso non poche critiche, alimentando tra l’altro i sospetti sui motivi che l’avevano tenuta lontana dalla soirée: chi ha pensato a problemi di salute, chi invece ha affibbiato la responsabilità della mancanza della Principessa esclusivamente ai contrasti con la cognata Carolina di Monaco, che di fatto si era presa completamente la scena.

Qualunque fosse il reale motivo, la Principessa Charlene è apparsa raggiante al fianco del marito Alberto, visibilmente orgoglioso di averla lì, in qualità di madrina di un evento tanto importante. E l’abito che ha scelto di indossare non ha affatto deluso le aspettative: un long dress da favola, in tonalità ghiaccio e tempestato di piccoli e preziosi ricami floreali ton sur ton, perfetti per metterne in risalto l’incarnato angelico e gli intensi occhi color del cielo. Una palette a dir poco perfetta, contornata da un delizioso girocollo con farfalla e da un sorriso dolce che ha fatto il resto: Charlene era davvero meravigliosa.

Charlene di Monaco, l’abito “sospetto” al Gala

Da diverso tempo si vocifera di una presunta gravidanza della Principessa Charlene di Monaco e in effetti l’abito sfoggiato al Gala della Croce Rossa non fa altro che alimentare i sospetti. Pensiamo all’ampio abito verde smeraldo indossato al Festival della Televisione di Montecarlo, talmente oversize da sembrare improbabile, o ad altri look scelti in occasioni più recenti: è come se Charlene facesse di tutto per nascondere delle “rotondità” fino a qualche tempo fa non si notavano, cosa che lascerebbe pensare all’effettiva validità dell’ipotesi di un terzo bebè in arrivo.

Ad alimentare i sospetti ci hanno pensato in queste settimane i tabloid, in particolare France Dimanche che senza mezzi termini ha parlato di come la passione si sia riaccesa tra Charlene e il marito Alberto. Così, tra le voci di una crisi irrecuperabile e perfino di una prossima separazione, il giornale ha ribaltato tutto mettendo sul tavolo una carta a cui nessuno avrebbe mai pensato: la coppia avrebbe messo in cantiere un fratellino o una sorellina per Jacques e Gabriella.

Se la scelta dell’abito al Gala della Croce Rossa sia stata “tattica”, potremo confermarlo soltanto più avanti. Quel che non passa inosservato di certo è il grande sorriso che Charlene ha ritrovato al fianco di Alberto, quando tutto sembrava perduto. E chissà se questa storia d’amore, segnata da una lunghissima lontananza e da un periodo buio e triste, non possa trovare quel lieto fine da favola che ogni Principessa merita.