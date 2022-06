Charlene, finalmente torna il sorriso con Alberto

Tornata in pubblico solo poche ore fa, Charlene di Monaco sembra finalmente a suo agio accanto al marito Alberto. In occasione della cerimonia d'apertura del, ha sfoggiato un look incantevole che ha conquistato tutti. E sul suo viso è spuntato un sorriso, da troppo tempo assente. Quasi a sconfessare tutte le indiscrezioni sulla loro presunta crisi,sono apparsi in grande sintonia. Nei gesti del Principe, in molti hanno visto un tenero moto di protezione che commuove.