Charlene di Monaco esclusa dalla vacanza sullo yacht di lusso. E Alberto se ne va

Charlene di Monaco ha rallentato gli impegni di lavoro tanto da alimentare rumors sulla sua sparizione. Ma una cosa è certa, non è in vacanza con le cognate Carolina e Stéphanie di Monaco. Infatti, la Principessa non viene mai invitata a trascorrere qualche giorno di riposo sull’esclusivo yacht di famiglia.

Charlene di Monaco isolata da Carolina e Stéphanie

Come è noto, Charlene di Monaco non si è mai completamente integrata nella famiglia di suo marito Alberto. La Rocca resta per lei quasi un luogo estraneo, che senz’altro non appartiene al suo DNA. Poi con Carolina ha sempre avuto difficoltà a relazionarsi. Sono donne molto diverse e dal carattere forte. La sorella di Alberto ha ceduto con difficoltà il ruolo di “first lady” a Charlene, perché da quando è morta sua madre Grace Kelly ha ricoperto lei quel ruolo in modo impeccabile. E dal canto suo la Principessa è molto gelosa della cognata e stando alle malelingue avrebbe addirittura chiesto al marito di escluderla da alcuni eventi della Rocca.

Ovviamente Alberto non ha esaudito il desiderio della moglie, anche perché conta molto sull’aiuto di Carolina che conosce le dinamiche del Principato e ha abilità diplomatiche notevoli. Così, per evitare tensioni superflue Charlene e Carolina si sono spartite gli incarichi evitando, dove è possibile, di comparire insieme nello stesso evento. Ad esempio la Principessa in quanto patrono di quella monegasca organizza il Ballo della Croce Rossa cui Carolina non è invitata e viceversa quest’ultima organizza il Ballo della Rosa e la cognata rarissimamente vi ha preso parte. Un patto di non belligeranza, quindi, o meglio ancora di indifferenza dell’una verso l’altra, per salvare le apparenze e gli equilibri di famiglia.

Charlene di Monaco non gradita sullo yacht di Carolina

In questo contesto perciò è difficile, se non impossibile, che Charlene trascorra le vacanze con Carolina e Stéphanie. Anche perché, stando sempre ai soliti ben informati, le sorelle di Alberto non la invitano mai a passare qualche giorno sul famoso yacht extra lusso che appartiene a Carolina, il Pacha III, chiamato così perché riprende le iniziali dei nomi dei tre figli avuti con Stefano Casiraghi, gli unici nati all’epoca in cui comprò l’imbarcazione, nel 1990, anno in cui suo marito morì tragicamente proprio in mare.

Carolina invita tutte le estati sua sorella Stéphanie che ama particolarmente quelle giornate in barca. Ma pare che Charlene non ci abbia mai messo piede. La Principessa trascorre parte delle sue vacanze a Roc Angel, la dimora che i Grimaldi hanno tra le colline sopra Montecarlo, ma naturalmente vi soggiorna quando la casa è libera, ossia quando non ci sono le sue cognate. In alternativa si rifugia in Corsica.

Alberto a Wimbledon senza Charlene

Charlene pare che sia già quasi in vacanza, perché ha ridotto di molto i suoi impegni pubblici tanto che sono circolate nuovamente voci di crisi con Alberto, prontamente smentite dalla sua apparizione al fianco del marito lo scorso 10 luglio a Palazzo per ricevere l’assegno dei soldi raccolti al galà di beneficenza tenutosi a Courchevel a febbraio. Anche se poi il Principe a Wimbledon è andato senza di lei, portando con sé la cugina Melanie-Antoinette de Massy e sedendosi accanto a Camilla.