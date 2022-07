Charlene di Monaco raggiante, lascia senza fiato: terzo bebè in vista

Fonte: IPA Charlene di Monaco, grande assente al Ballo della Rosa. Carolina si riprende tutto

Charlene di Monaco è tornata in pubblico per rivelare Les Grands Appartements del Palazzo recentemente ristrutturati. La Principessa è apparsa magnifica col suo look firmato Louis Vuitton e letteralmente raggiante, non ha smesso un attimo di sorridere. Merito di tanta gioia? A Montecarlo e dintorni si vocifera che lei e Alberto abbiano in vista un terzo figlio. Ma procediamo con ordine.

Charlene di Monaco, perché non si presentata al Ballo della Rosa

Il forfait di Charlene di Monaco al Ballo della Rosa, dove hanno brillato Charlotte Casiraghi e Alessandra di Hannover, è stato interpretato come un segno negativo, indice del fatto che le cose tra lei e la Famiglia Grimaldi non vanno come dovrebbero. Di tensioni alla Rocca se ne parla da oltre un anno, specialmente tra la Principessa e Carolina di Monaco, organizzatrice dell’evento. Pare che le due donne vogliano apparire insieme in pubblico il meno possibile. E forse non è un caso che l’ultima volta in cui Charlene ha messo piede al Ballo della Rosa era il 2017.

Sta di fatto che la sua assenza ha pesato molto. E si è pure temuto per le sue ancora deboli condizioni fisiche, tanto che Alberto di Monaco è ricorso ai ripari con delle dichiarazioni di poco successive per rassicurare sullo stato di salute della moglie.

Charlene di Monaco raggiante: il look di Louis Vuitton

In effetti, poco dopo il Ballo della Rosa Charlene di Monaco è ricomparsa in pubblico per un impegno che l’ha vista protagonista assoluta e totale padrona del Palazzo. Infatti, la Principessa ha svelato al pubblico i Grandi appartamenti della Rocca e gli affreschi rinascimentali dopo il lungo restauro che ha impedito ai visitatori di ammirarli per anni.

La Principessa si è presentata all’appuntamento con un look ultra chic: giacca nera monopetta senza maniche, fusciacca bianca allacciata morbida in vita, pantaloni ampi color crema e décolletée in pelle nera con tacco sottile, tutto firmato Louis Vuitton.

Charlene ha accompagnato un gruppo selezionato di visitatori a scoprire le meraviglie della dimora in cui vive. Si è prestata a selfie e si è fatta addirittura abbracciare da bambini e adulti, senza mai perdere il sorriso. Insomma sembrava una persona completamente diversa da quella che abbiamo visto posare con Alberto agli eventi ufficiali, dove freddezza e rigidità la facevano da padrone. Anche se a cominciare dal viaggio in Norvegia qualcosa è cambiato con quel bacio sulla bocca al marito.

Charlene di Monaco, terzo bebè in arrivo: i segnali

Così la rivista France Dimanche ipotizza che Alberto e Charlene stiano vivendo un momento di grande passione e che abbiano addirittura deciso di provare ad avere un altro bambino. Questo il commento del magazine: “Dopo una separazione così lunga che avrebbe potuto mettere a repentaglio la loro unione, entrambi sembrano davvero felici di essersi ritrovati, animati da una fiamma che non conoscevano da molto tempo avrebbero deciso, per suggellare questo ritorno alla vita e all’amore, di donare un fratellino o una sorellina a Jacques e Gabriella?”.

Di fatto, la coppia già fin dal 2019 aveva espresso il desiderio di un altro figlio. E tempo fa erano circolate delle voci su una gravidanza di Charlene che però si dimostrarono inconsistenti, nonostante la fonte fosse intima di Alberto.

Se l’ipotesi di France Dimanche dovesse essere confermata, si spiegherebbero anche certe scelte apparentemente bizzarre, come scegliere da parte di Charlene abiti extra large. Basti pensare a quello verde oversize, indossato al Festival della televisione di Montecarlo. O a certe sparizioni improvvise come quella avvenuta in Norvegia dove non si presentò all’inaugurazione del monumento dedicato ad Alberto I.