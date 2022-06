Charlene di Monaco, qualcosa non va: è scomparsa improvvisamente

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Norvegia: il tailleur nero e il gesto per Alberto

Charlene di Monaco si è dileguata improvvisamente. Con un cambio di piani repentino la Principessa è uscita di scena durante il viaggio a Oslo insieme ad Alberto e ai gemelli, Jacques e Gabriella, e non ha fatto più ritorno.

Charlene di Monaco, l’ultima volta con Alberto

Lo scorso 22 giugno Charlene di Monaco è partita per la Norvegia in compagnia di Alberto e dei due figli. In quell’occasione la Principessa si è spinta a baciare sulle labbra il marito, facendosi fotografare forse per la prima volta in un atteggiamento così intimo col consorte. Probabilmente una strategia per mettere a tacere le voci di crisi coniugale. L’indomani la coppia era attesa per l’inaugurazione della statua dedicata ad Alberto I, bisnonno di Alberto II. Ma all’appuntamento si è presentato solo il Principe coi gemelli. Di Charlene nessuna traccia.

Charlene di Monaco, perché è scomparsa

A sollevare i sospetti intorno a questa strana vicenda è stato il magazine spagnolo Vanitatis che si è chiesto il perché di questa sparizione improvvisa, dato che da agenda anche Charlene doveva essere presente. Una spiegazione ufficiale da parte del Palazzo non è mai arrivata, ma, trattandosi di un viaggio privato in cui i Principi monegaschi hanno colto l’occasione di omaggiare un loro avo e di presentare personalmente i loro auguri alla Principessa norvegese Ingrid Alexandra che ha compiuto 18 anni, non c’era bisogno di alcuna spiegazione formale.

Vanitatis suggerisce che Charlene probabilmente aveva bisogno di riposarsi, dato che non si è ancora pienamente ripresa dallo stato di debolezza cui l’ha ridotta la grave infezione che l’ha colpita lo scorso anno e, più recentemente, dal Covid. Tempo fa la moglie di Alberto aveva dichiarato: “La mia salute è fragile e non posso correre troppo velocemente”.

Il cambio repentino di programma ad Oslo però non sembra essere un episodio limitato. Infatti, Charlene di Monaco è sparita nuovamente dalle scene. Alberto si è ritrovato un’altra volta solo. Il Principe infatti prosegue coi suoi impegni istituzionali senza la moglie. Ora si è recato in Algeria in occasione dei “Giochi Mediterranei” che vedono impegnati diversi atleti monegaschi.

Il Principe però è atterrato da solo a Oran dove è stato accolto all’aeroporto dal Ministro degli Esteri algerino. Alberto, in completo azzurro, resta in Africa per due giorni. L’assenza di Charlene può essere dovuta anche solo a una questione di costi. In questo caso infatti potrebbe bastare la partecipazione di Alberto, in quanto è lui ad essere Presidente del Comitato olimpico del Principato.

Inoltre, due viaggi all’estero ravvicinati potrebbero essere troppo pesanti per le condizioni di salute precarie di Charlene. E infine un’altra spiegazione dell’assenza della Principessa si potrebbe rintracciare nell’avvicinarsi del Ballo della Rosa. Se è vero che la sua organizzazione è affidata a Carolina di Monaco, è probabile che la moglie di Alberto voglia controllare quanto accade a Palazzo e non perdere terreno di fronte alla cognata con la quale da sempre c’è una certa rivalità.