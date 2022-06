Charlene di Monaco sostituisce l’anello di fidanzamento: sgarro ad Alberto

Fonte: IPA Charlene di Monaco, torna il sorriso con Alberto: l’abito verde è sensazionale

Charlene di Monaco appena ha riconquistato la scena ha sostituito l’anello con diamante che Alberto le aveva donato il giorno del fidanzamento con un altro di Cartier, da 2.326 euro. E dietro questo gioiello ci sarebbe anche un significato segreto.

Charlene di Monaco, la sostituzione dell’anello

Subito dopo il suo ritorno alla vita pubblica, dopo una lunga e dolorosa convalescenza, Charlene di Monaco aveva ostentato il suo anello di fidanzamento, esibendolo in primo piano ogni volta che le era possibile. Un’abile mossa per sottolineare che tra lei ed Alberto non c’è alcun problema e che il loro legame è ben saldo, nonostante siano stati costretti a vivere separatamente per un anno. Ma non solo, quell’anello rappresenta per lei il ritorno alla vita. Infatti, durante il ricovero nella clinica svizzera le era stato proibito portarselo con sé. Dunque, il fatto di poterlo indossare, significava anche l’aver ripreso il suo ruolo a Corte e accanto al marito.

D’altro canto, una volta consolidata la sua posizione al potere e riconquistato l’interesse dei media e delle folle, lo ha sostituito senza farsi troppi problemi e lo ha scambiato per un anello magnifico sempre con diamante e dal taglio molto simile ma di valore inferiore.

Charlene di Monaco, l’anello di Cartier

Ad accorgersi dello scambio e ha sottolineare il significato segreto del nuovo anello è l’Express. L’occasione è stata l’apertura del Festival della Televisione di Monte-Carlo dove Charlene si è presentata di sorpresa indossando un abito verde smeraldo, firmato Lanvin, e questo nuovo anello al dito, creato da Cartier.

Si tratta dell’iconico Trinity ed è un regalo di anniversario di suo marito Alberto, che ha portato per diversi anni per poi dimenticarsene. L’anello di Cartier è composto da cinque diamanti taglio brillante per un totale di 0,04 carati. La sua larghezza è di soli 3,5 mm e vale circa 2.326 euro. Di certo, a livello di prezioso è inferiore all’anello di fidanzamento, ma pare che a Charlene piaccia proprio perché è piccolo, meno appariscente dell’altro e ciò lo rende più elegante ai suoi occhi. E questo è il segreto del successo del suo piccolo anello.

Anche se, proprio perché non è particolarmente vistoso, Charlene non lo ha indossato da solo per la serata di gala. Lo ha infatti abbinato a orecchini e bracciale sinistro provenienti dalla collezione Palmyre di Van Cleef & Arpels. Gli orecchini sono composti da 58 pietre del peso di 12,3 carati. Il braccialetto di Charlene è composto da 135 pietre del peso di ben 18,8 carati.

Sui social molti fan della Principessa hanno ammirato i suoi gioielli e qualcuno ha perfino riconosciuto che Charlene ha la più bella collezione di orecchini di qualsiasi Reale.

Charlene di Monaco e lo sgarro ad Alberto

Ma il suo cuore resta al Trilogy di Cartier, nonostante sia il più modesto nello scrigno dei suoi gioielli, anello di fidanzamento incluso. E questo appare se non proprio uno sgarro ad Alberto, perché è pur sempre un suo regalo, è uno sminuire l’importanza e il valore simbolico che ha il suo anello di fidanzamento, in quanto pegno d’amore del Principe. E di nuovo tornano farsi sentire le voci che decretano il gelo tra lui e Charlene