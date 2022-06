Charlene di Monaco, la svolta con Alberto. E l’abito da 3.100 euro ha un difetto

Fonte: IPA Charlene di Monaco, torna il sorriso con Alberto: l’abito verde è sensazionale

Charlene di Monaco ha sorpreso tutti con la sua partecipazione a sorpresa al Festival de Télévision de Monte-Carlo, incantando con un magnifico abito verde smeraldo di Lanvin, da 3.100 euro che però le fa difetto. Ma quello che ha stupito più di tutti è il cambiamento nel rapporto con suo marito Alberto.

Charlene di Monaco, la svolta

Charlene di Monaco sembra finalmente uscita dal tunnel della malattia contro la quale ha combattuto da oltre un anno. Era il maggio 2021 quando fu colpita da una grave infezione a naso, gola e orecchie, che ha messo a rischio la sua vita e l’ha tenuta lontana da suo marito Alberto di Monaco e dai figli Jacques e Gabriella per molti mesi. Poi, tornata a Montecarlo, si era reso necessario un lungo ricovero in una clinica svizzera esclusiva, dalla quale è uscita solo la scorsa primavera. Infine, gradualmente ha ripreso a presenziare agli eventi pubblici, ma dopo poco più di un mese è stata costretta nuovamente all’isolamento a causa del Covid da cui si è ripresa dopo 15 giorni.

Una lunga agonia che forse è davvero finita. E in effetti sembra essere arrivata anche una svolta tra lei e Alberto. Nelle ultime apparizioni insieme, Charlene è sempre apparsa fredda e staccata nei confronti del marito, come se presenziasse al suo fianco solo per dovere istituzionale. Tanto che è spuntata l’indiscrezione di un contratto da 12 milioni di euro, cifra che il Principe le avrebbe pagato per farla tornare, rumors indirettamente smentito da Alberto stesso e da Charlene nell’unica intervista rilasciata dal suo ritorno, all’indomani della Monte-Carlo Fashion Week dove ha partecipato con la figlia Gabriella.

Charlene e Alberto di Monaco, qualcosa è cambiato

Charlene però nell’ultima apparizione pubblica si è mostrata decisamente più sciolta e a suo agio, non solo sotto i riflettori, ma anche accanto ad Alberto. Se i sorrisi e le strette di mano tra loro prima sono sembrate solo di circostanza, ora invece sono apparse decisamente più spontanee. Anche il Principe, che in precedenza è sembrato goffo e quasi imbarazzato con sua moglie, al Festival della televisione di Montecarlo, invece si è finalmente rivolto con calore e tenerezza a Charlene.

Non solo i due sono apparsi sorridenti, ma non sono mancati sguardi di ammirazione. Mentre Charlene consegnava il premio, Nymphe d’Or, a Theo Christine, il Principe non ha staccato gli occhi da sua moglie, ed era in modo evidente felice e orgoglioso.

Anche per le foto ufficiali, finalmente i due hanno posato l’uno accanto all’altro, senza distanze, come invece era accaduto durante il Gran Premio di F1, le loro braccia si sono sfiorate e Alberto a cinto la schiena di Charlene con un gesto protettivo di grande naturalezza.

Dal canto suo, la Principessa ha risposto a questo moto d’affetto, anziché sottrarsi ad esso e ha condiviso sguardi intimi e sorrisi con Alberto. La coppia il 22 giugno è attesa alla Corte di Norvegia, il viaggio di Stato potrebbe diventare la conferma (oppure no) che il presunto momento di crisi sia ormai superato.

Charlene di Monaco, l’abito da 3.100 euro con difetto

Intanto, Charlene ha affascinato il Principato con un abito a peplo, verde smeraldo, con orlo asimmetrico, firmato Lanvin, che lascia scoperte braccia e schiena grazie al modello monospalla. Costo del suo vestito? 3.100 euro circa, come riporta Cloeser. Il look è un successo anche se non valorizza appieno il fisico della Principessa, creando un certo effetto “fagotto”, un piccolo difetto che l’ex nuotatrice ha ovviato col suo fascino naturale.