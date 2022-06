Charlene di Monaco riappare con lui. Alberto, mai visto così arrabbiato

Fonte: IPA Charlene di Monaco, la strana assenza di suo figlio Jacques

Charlene di Monaco è tornata a farsi vedere in pubblico. Guarita dal Covid, la Principessa si è mostrata al fianco di Alberto dopo quasi 15 giorni di assenza. Ma suo marito non sembra felice. Le foto dove sono stati ritratti insieme sul balcone del Palazzo mentre assistono alla processione del Corpus Domini lo mostrano accigliato e scuro in volto, come se avesse appena discusso.

Charlene di Monaco torna a sorpresa

Charlene di Monaco ha superato anche il Covid ed è riapparsa a sorpresa prima del previsto. Il suo ritorno infatti era previsto per il 22 giugno, in occasione del viaggio in Norvegia, già ufficialmente annunciato. Ma evidentemente la Principessa ha deciso di forzare i tempi, anche per mettere a tacere le ennesime voci sulla sua crisi con Alberto, soprattutto dopo che quest’ultimo è stato fotografato sorridente in più occasioni coi figli Jacques e Gabriella e anche con l’amica Victoria Silvstedt.

Quando fu annunciata la positività di Charlene si temeva che la Principessa saltasse due appuntamenti fondamentali, il Ballo della Rosa e della Croce Rossa. Se l’assenza fosse stata confermata, ci sarebbero potute essere delle conseguenze per lei e per gli equilibri di Corte. Ma l’ex nuotatrice ha mostrato la sua tempra ed è tornata al lavoro appena la salute glielo ha consentito.

Charlene di Monaco, Alberto furioso

Charlene, per la processione del Corpus Domini, ha optato per un serioso abito scuro che però le sta divinamente: uno chemisier con bavero stretto e cintura in vita. Perfetto il make up che punta tutto sulle labbra rosse, creando il giusto contrasto con i suoi capelli biondo platino.

La Principessa, come sempre, non lascia trasparire nulla, confermando il suo atteggiamento freddo e distaccato. Lei e Alberto stanno in piedi l’uno accanto all’altra senza guardarsi, accennano a un lieve sorriso e saluta con le mani. Se però Charlene appare come sempre, è Alberto che lascia intravvedere un certo disappunto. Nessuna gioia per il ritorno della moglie, nessun moto affettivo, anzi al contrario ha un’espressione più che contrariata in volto. Quando è accanto alla sua dolce metà non sembra mai rilassato, come invece accade con chiunque altra.

Charlene di Monaco, l’assenza sospetta di suo figlio Jacques

Ma può essere che il disappunto, per non dire la rabbia di Alberto, non dipendano da Charlene. Infatti, insolitamente sul balcone con loro c’è solo Gabriella. Di suo fratello Jacques nemmeno l’ombra. Il magazine Gala s’interroga su questa assenza sospetta e ingiustificata. Addirittura avanza l’ipotesi che il piccolo possa aver contratto il Covid, forse preso dalla mamma, però da Palazzo non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

Un’altra spiegazione potrebbe essere più semplicemente legata a un capriccio del bambino che forse non ha voluto comparire coi genitori, sebbene anche questa ipotesi è poco fondata. Infatti, difficilmente Alberto cederebbe a una tale richiesta, inoltre a Jacques e Gabriella viene impartita un’educazione speciale perché imparino ad assumere il ruolo che è a loro destinato nel Principato.

Il mistero resta, come il fatto che Alberto è decisamente troppo serio e questo suo comportamento contrasta con le ultime dichiarazioni da lui rilasciate qualche giorno fa in cui parlava di “gioia” per il ritorno tra loro della moglie.