Charlene di Monaco sparita, al fianco di Alberto c’è un’altra bionda

Charlene di Monaco è di nuovo fuori dai giochi. Da quando lo scorso 4 giugno è risultata positiva al Covid è sparita dalle scene. E Alberto si è ritrovato ancora una volta solo, anche se pronto a sostituire la moglie con un’altra donna, bionda pure lei ma dallo stile decisamente diverso, in qualche modo più voluttuoso, rispetto alla sua dolce metà. E per giunta è una vecchia amica della Principessa.

Charlene di Monaco sparita di nuovo

Charlene di Monaco, dopo aver fatto alcune importanti apparizioni pubbliche insieme ad Alberto e ai figli, Jacques e Gabriella, durante le quali si è molto discusso dell’atteggiamento freddo dimostrato verso il marito, tanto da sembrare non gradire nemmeno essere presa per mano da lui. D’altro canto, la Principessa sembrava aver ritrovato un po’ di equilibrio e di serenità dopo la grave infezione che l’ha colpita a maggio 2021 e per la quale si dice abbia rischiato anche la vita. Bellissime le immagini di lei e Gabriella in abito da sera durante la Monte-Carlo Fashion Week.

Poi di nuovo la ricaduta, questa volta a causa del Covid. Ormai sono passati 15 giorni da quando è stata comunicata la notizia. E sebbene il Palazzo abbia rassicurato sulle sue condizioni di salute, sono in molti a pensare che Charlene sarà costretta a saltare il Ballo della Rosa e della Croce Rossa, due tra gli avvenimenti più glamour del Principato, dando così la possibilità a Carolina di Monaco di riaffermare il suo potere a Corte.

Al di là delle tensioni di Palazzo tra la moglie e la cognata, l’agenda di Palazzo deve proseguire. E di nuovo Alberto si trova da solo ad affrontare ogni impegno, anche se ultimamente si è mostrato sempre più spesso in compagnia dei gemelli. In particolare, gli occhi sono puntati su Gabriella che sembra destinata a sostituire mamma Charlene prima del previsto, come è accaduto durante la visita in carrozza ai monumenti storici dei Grimaldi.

Charlene di Monaco, Alberto conta su sua figlia Gabriella

In particolare, l’ultima occasione in cui la piccola di 7 anni ha dato prova di sé, accompagnando papà Alberto con suo fratello Jacques, è stato durante la Water Bike Challenge, un evento sportivo a sostegno della Fondazione benefica di Charlene di Monaco.

Il Principe è arrivato con un look casual, t-shirt bianca, pantaloni crema, scarpe in tela, cappellino e occhiali da solo, tenendo per mano i figli. Mentre Alberto sorrideva divertito, i bambini al solito non sono apparsi particolarmente entusiasti di trovarsi lì. Ma Gabriella era graziosissima col suo abito sbracciato blu con decori rossi e sandaletti bianchi. Lo sguardo un po’ imbronciato, è però riuscita a fare un timido sorriso a favore di telecamere mentre posava per le foto ufficiali.

Stando al magazine Bunte, pare che Charlene però non sia molto favorevole a esporre i figli così frequentemente, ma farà di tutto per proteggerli, soprattutto Gabriella su cui si sta puntando molto, ora che manca una figura femminile di riferimento. D’altro canto, la Principessa, parlando della figlia, ha sottolineato come la piccola abbia “già sviluppato uno stile suo proprio” che lei vuole incoraggiare.

Charlene di Monaco, Alberto in posa con la giunonica Victoria Selvstedt

Comunque, a dir la verità, durante l’evento sportivo non tutto era sulle spalle di Gabriella. Infatti, Alberto ha trovato un’altra bellissima “partner” con cui farsi fotografare. E non è mancato lo scambio di baci e abbracci. La donna in questione è Victoria Silvstedt. Classe 1974, l’attrice svedese ha partecipato alla gara dando prova del suo fisico palestrato. Top bianco scollato e tutina da bike aderente, Victoria non poteva esimersi da farsi immortalare abbracciata con Alberto. In fondo i due sono amici di vecchia data, anzi l’attrice è molto legata a Charlene e tempo fa ha speso parole di incoraggiamento per lei, contro i rumors sulla sua famiglia, che ha visto farsi dato che nel 2011 era tra gli invitati del Royal Wedding.

È dunque probabile che la sua presenza non abbia disturbato Charlene. Sicuramente meglio l’amica Victoria Silvstedt che Nicole Coste, ex di Alberto con cui ha un figlio, Alexandre, che da un anno a questa parte sta cercando di infiltrarsi in tutti gli appuntamenti del Palazzo che contano.