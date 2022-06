Charlene di Monaco torna al lavoro e con Alberto si vendica di tutto

Fonte: IPA Charlene di Monaco, Gabriella le ruba la scena: abito con cavalli e sguardo di sfida

Charlene di Monaco torna al lavoro e in agenda ha un viaggio all’estero con Alberto. La Principessa sembrava ormai definitivamente fuori dai giochi dopo che lo scorso 4 giugno è risultata positiva al Covid. Sparita per settimane, c’era già chi si muoveva dietro le quinte per estrometterla definitivamente dalla vita di Palazzo. Ma l’ex nuotatrice è più forte di quello che da a vedere ed è pronta “a vendicarsi” di tutti i suoi nemici.

Charlene e Alberto di Monaco, perché e quando vanno in Norvegia

Il ritorno alla vita pubblica di Charlene di Monaco è solo una questione di giorni. Secondo la versione tedesca di Gala, la Principessa si sta preparando per un viaggio in Norvegia. C’è già anche la data di partenza, il prossimo 22 giugno. Questa trasferta la farà in compagnia di Alberto e l’occasione sono i 18 anni della Principessa Ingrid Alexandra, figlia primogenita del principe ereditario Haakon di Norvegia e della principessa Mette-Marit, quindi seconda nella linea di successione al trono.

Sul sito ufficiale della Monarchia norvegese, il viaggio di Alberto e Charlene è già stato annunciato: “Le Loro Maestà il Re e la Regina organizzano un pranzo per le Loro Altezze Serenissime il Principe Alberto II e la Principessa Charlene di Monaco presso la tenuta reale di Bygdø. Saranno presenti anche le Loro Altezze Reali il Principe Ereditario e la Principessa Ereditaria e Sua Altezza la Principessa Märtha Louise (14:00)”.

Charlene di Monaco, l’entusiasmo di Alberto

Stando a quanto dichiarato a Le journal du dimanche, Alberto è semplicemente entusiasta all’idea di questa fuga con la moglie dopo essere stati per tanto tempo lontani. Sarà anche l’occasione, si spera, per mettere definitivamente a tacere tutte le voci su una presunta crisi coniugale, più volte smentita dal Principe. Chi è vicino alla coppia ha da sempre sottolineato come la freddezza di Charlene sia solo apparente, è una sua caratteristica comportamentale, ma non avrebbe nulla a che vedere con eventuali problemi legati al suo matrimonio.

In occasione della Giornata degli Oceani, Alberto, ancora solo, ha dichiarato: “Charlene sta tornando tra noi e questa è la cosa più bella per me. Charlene sta meglio e finalmente possiamo passare del tempo insieme, è un sollievo e una gioia per noi“.

Dunque, la Principessa può finalmente servire la sua vendetta alle malelingue e a chi ha cercato di approfittarne della sua assenza. In primo luogo il viaggio in Norvegia, sola col marito, dimostrerà al mondo che il loro legame è solido e niente e nessuno lo mette in crisi.

Charlene di Monaco, la vendetta è servita

In secondo luogo, il fatto che Charlene torni al lavoro il 22 giugno e sia in grado di affrontare una trasferta all’estero dimostra che si è ripresa appieno anche dal Covid e che quindi sarà presente al Ballo della Rosa e al gala della Croce Rossa contrariamente a quanto si temeva. Con un duplice effetto.

Nel primo caso ridimensionerà il potere della cognata, Carolina di Monaco, cui è stata affidata l’organizzazione dell’evento; nel secondo riuscirà probabilmente a mettere alla porta Nicole Coste, l’ex amante di Alberto da cui ha avuto un figlio, Alexander. L’ex hostess lo scorso anno è stata molto attenta a ritagliarsi uno spazio a Palazzo ed è riuscita a rimediare perfino un invito per lei e il figlio al Ballo della Croce Rossa. Allora Charlene era in Sudafrica a lottare contro una grave infezione, ma quest’anno la sua presenza cambierà le carte in tavola e non lascerà più tanto margine di manovra alla sua rivale che a Paris Match nel 2021 fece dichiarazioni velenose contro la Principessa.