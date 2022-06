“Charlene di Monaco è crollata improvvisamente”. La denuncia di Alberto

Fonte: IPA Charlene di Monaco, Gabriella le ruba la scena: abito con cavalli e sguardo di sfida

Charlene di Monaco è sparita dalle scene. E certa stampa francese parla di “crollo improvviso” non legato alle sue condizioni di salute, ma alle tensioni di famiglia, interne a Palazzo. Intanto Alberto cerca di smorzare le indiscrezioni sul nascere tornando ancora una volta a parlare del rapporto idilliaco che lo lega alla moglie. Il giallo si fa dunque sempre più intricato.

Charlene di Monaco, che fine ha fatto

Dall’inizio di giugno Charlene di Monaco non si mostra più in pubblico. La Principessa ha contratto il Covid, la Rocca, dopo una prima comunicazione ufficiale che tranquillizzava sul suo stato di salute, non ha rilasciato più alcune dichiarazioni. E l’ex nuotatrice si è semplicemente eclissata ancora una volta, dopo essere stata lontana dalla scena pubblica per un anno a causa di una grave infezione che l’ha colpita a gola, naso e orecchie e che l’ha messa in pericolo di vita.

Era dunque appena tornata al fianco di Alberto e dei suoi figli, Jacques e Gabriella e li ha di nuovo lasciati solo poco più di un mese dopo. Il Principe va agli impegni istituzionali coi figli, si fa fotografare con la bellissima Victoria Silvstedt, svela il suo castello segreto che è proibito persino a sua moglie. La vita sembra trascorrere senza problemi, sebbene senza Charlene che forse si trova in isolamento a Roc Angel, la magione in collina dei Grimaldi. E il Palazzo tace.

Charlene di Monaco, i motivi del crollo improvviso

Ma a parlare ci pensa la stampa francese. Actu France scrive di un crollo improvviso della moglie di Alberto, crollo emotivo più che fisico, dato che le cause non vanno ricercate né nel Covid né nella precedente infezione, ma in alcune dinamiche famigliari che la starebbero mettendo a dura prova. In primo luogo, la questione spinosa legata a Nicole Coste, ex amante del Principe da cui ha avuto un figlio, Alexandre, che si appresta a compiere 18 anni. La donna ha lavorato in assenza di Charlene a far accettare il ragazzo a Corte e pare che si stia muovendo per ricevere un invito all’esclusivo Ballo della Croce Rossa, come lo scorso anno.

Proprio questo sarebbe il punto. Non è ancora chiaro se la Principessa riuscirà a presenziare a quello e al Ballo della Rosa a luglio. Tutto dipenderà da come evolve il Covid e in generale dal suo stato psicofisico.

La denuncia di Alberto di Monaco

Intanto, Alberto di Monaco proprio non accetta questi pettegolezzi sulla moglie e sulla sua vita privata. Nonostante in pubblico appaia sempre sereno e sorridenti, specialmente se ad accompagnarlo ci sono Jacques e Gabriella, il suo disappunto è evidente, come sottolinea Madame Le Figaro. Senza usare mezzi termini ha denunciato i continui rumors malevoli su Charlene e sul suo matrimonio. Dopo aver confutato la notizia di un contratto da 12 milioni di euro l’anno che si sarebbe impegnato a pagare alla moglie per averla al suo fianco, ha ribadito ancora una volta che la sua relazione con la Principessa è solida, che non hanno intenzione di divorziare o lasciarsi e che nonostante le malelingue il loro amore è grande.

Un intreccio complicato che non ha nulla da invidiare alla cronaca rosa degli anni Sessanta, quando i protagonisti erano i genitori di Alberto, Ranieri e Grace Kelly.