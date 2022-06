Charlene di Monaco, il castello segreto di Alberto proibito anche a lei

Fonte: IPA Charlene di Monaco, Gabriella le ruba la scena: abito con cavalli e sguardo di sfida

Mentre Charlene di Monaco è sparita nuovamente dalle scene dopo che è stata trovata positiva al Covid, la tv francese ha svelato la più segreta delle dimore di Alberto. Si tratta di un magnifico castello, lontano da tutto e da tutti dove perfino la Principessa per accedervi deve chiedere il permesso.

Che fine ha fatto Charlene di Monaco

Charlene di Monaco non si fa più vedere dall’inizio di giugno. Ha giusto fatto in tempo a presenziare a quattro eventi pubblici, uno tra l’altro in solitaria con la figlia Gabriella, per poi sparire nuovamente a causa del Covid. Alberto si è trovato di nuovo solo ad affrontare gli impegni istituzionali e a badare ai figli. E così si è dovuto “accontentare” di avere al suo fianco, anziché la moglie, una delle sue più care amiche, Victoria Silvstedt che ha partecipato alla sfida di hydrobike a sostegno della fondazione benefica che fa capo a Charlene.

Nonostante il Palazzo abbia rassicurato sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco, si teme che possa saltare il Ballo della Rosa lasciando ampio margine di manovra a sua cognata Carolina di Monaco.

Alberto di Monaco, il suo castello segreto

Tra lavoro, figli e tensioni a Corte è probabile che Alberto di Monaco sogni di ritirarsi nel suo castello segreto dove può fare quello che vuole, senza preoccuparsi di telecamere e obiettivi. A svelare il rifugio del Principe, vietatissimo a tutti, è il giornalista, esperto di reali Stéphane Bern che nella puntata del 13 giugno di Secrets d’Histoire, andata in onda su France 3, ha aperto le porte di una delle dimore più nascoste di Alberto. Si tratta del castello di Marchais, situato nell’Aisne, dipartimento dell’Alta Francia e appartiene alla Famiglia Grimaldi dal XIX secolo.

“È la dimora più segreta dei Grimaldi. Nessuna telecamera ha mai filmato il castello“, ha spiegato l’esperto, ringraziando Alberto per il privilegio che gli ha concesso.

Fonte: Getty Images

Charlene di Monaco, quando Alberto fugge nel suo castello

La vasta proprietà fu acquistata nel 1864 dalla Principessa Antoinette de Merode, madre di Alberto I. Il castello si trova a una sessantina di chilometri dal Belgio, una posizione strategica per intrattenere le relazioni tra diverse famiglie aristocratiche.

Alberto II ha dichiarato che a castello di Marchais “ha i ricordi più belli della sua infanzia“. La Famiglia Grimaldi ha da sempre allacciato stretti rapporti con la popolazione locale, impegnandosi a mantenere al meglio la tenuta col suo vastissimo parco. L’attuale Principe adora quel luogo e ci ha portato anche sua moglie Charlene di Monaco coi figli, Jacques e Gabriella. Ma appunto ci sono stati solo con lui.

Infatti, quando Alberto vuole sparire, si ritira lì. Uno dei 430 abitanti del paese raccontò nel 2019: “Lo lasciamo solo ma non si deve credere che viva isolato”. Disse di averlo sorpreso una volta al bar di Liesse mentre era intento a conversare con un uomo del luogo, si è presentato come il Principe e hanno bevuto insieme. “Quando è lì, gli diamo una pace regale. Il sovrano viene qui per stare un po’ tranquillo. Per potersi rilassare e muoversi liberamente”.

Fonte: Getty Images

Charlene di Monaco, i dispositivi segreti del castello

Se il castello di Marchais ha mantenuto il suo carattere segreto è stato grazie agli interventi del Principe Ranieri che ha messo dei dispositivi per proteggere la tenuta dai paparazzi. La dimora è divenuta così inaccessibile che esistono pochissime sue foto. Prima dei lavori la dimora era aperta ai paesani che d’estate frequentavano i giardini estesi su 1500 ettari e giocavano a bocce.

La Famiglia Grimaldi di solito trascorre al castello qualche weekend estivo oppure tra settembre e febbraio, quando è aperta la stagione della caccia. “Alberto non è un grande cacciatore. Mentre Carolina adora occuparsi dei cani“. Invece Stéphanie non viene mai. Pare che non ami il luogo. In ogni caso, bisogna chiedere il permesso ad Alberto per soggiornarvi.