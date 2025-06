Charlene di Monaco con Alberto e Carolina con le figlie: separate e spietate

IPA Charlene di Monaco

Charlene e Carolina di Monaco sono state protagoniste di due eventi separati, che si sono svolti quasi in contemporanea. La prima ha assistito alle celebrazioni del Corpus Domini con suo marito Alberto, indossando un austero e raffinato abito navy di Joseph. La seconda insieme alle figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover ha presenziato all’inaugurazione di un’esposizione dedicata a Chanel, sfoggiando un magnifico tailleur bianco della Maison. Un confronto a colpi di look, spietato.

Charlene e Alberto di Monaco, complici alla processione del Corpus Domini

Dopo aver ammirato Charlene di Monaco alla cerimonia di chiusura del Festival della tv di Monte-Carlo con un abito di Luis Vuitton, la ritroviamo ad assistere alle funzioni del Corpus Domini, giovedì 19 giugno.

Nel Principato è un giorno di festa. Alberto e Charlene si sono presentati sul balcone del palazzo, senza i figli Jacques e Gabriella invece presenti in altri anni, per assistere alla processione. I Principi hanno prima salutato la folla, poi hanno partecipato alla preghiera senza inginocchiarsi ma facendosi il segno della croce.

Charlene e Alberto hanno mantenuto un atteggiamento composto e formale, come richiesto dalla cerimonia, ma sembravano di ottimo umore e complici tra loro. Infatti, si sono scambiati dei teneri sorrisi e sguardi d’intesa.

IPA

Charlene di Monaco, l’abito blu navy di Joseph

Armonia che è stata sottolineata anche dai look coordinati. Per la festa del Corpus Domini, Charlene ha optato per un lungo abito blu navy, sbracciato, con delle pince sui fianchi, firmato Joseph. Si tratta di un brand britannico, caratterizzato da uno stile essenziale e minimal, che tanto piace alla Principessa di Monaco. I capelli sono raccolti con riga in mezzo e i gioielli sono ridotti al minimo.

Suo marito Alberto ha scelto un classico completo blu e camicia bianca con cravatta azzurra, riprendendo così gli stessi colori del look di sua moglie.

IPA

Carolina di Monaco, uscita con le figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover

Lo stesso giorno Carolina di Monaco con le figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover hanno inaugurato a Villa Paloma, che si trova sulle colline sopra Montecarlo, la mostra estiva al Nuovo Museo Nazionale di Monaco dedicata a Coco Chanel e all’invenzione dello “stile Riviera” che la stilista ha ideato durante un soggiorno sulla Costa Azzurra negli anni Venti.

D’altro canto, nessuno meglio di loro poteva fare da testimonial a questa mostra. Carolina veste da sempre Chanel, era amica personale di Karl Lagarfeld, che ha curato per lei diverse edizioni del Ballo della Rosa e l’ha nominata nel suo testamento, Charlotte è l’attuale ambassador del brand e Alexandra sta iniziando a muoversi nel mondo della moda.

Carolina di Monaco col tailleur bianco di Chanel

Il dress code della visita prevedeva il bianco e il nero con sfumature di grigio. Carolina, Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover si sono presentati con tre look coordinati.

La Principessa di Monaco ha optato per un elegante tailleur pantaloni bianco che le stava divinamente. Charlotte ha incantato con un completo composto da una blusa nera a mezze maniche e una gonna bianca a palloncino. E infine Alexandra ha optato per un abito grigio con gonna a pieghe. Scarpe, borse, occhiali da sole sono tutti rigorosamente firmati Chanel.

Ad accompagnare mamma e figlie c’era anche il fidanzato di Alexandra, Ben-Sylvester Strautmann. I due sono ormai inseparabili, sono andati perfino a Cuba in visita di Stato con Carolina. Adesso manca solo la data delle nozze che però tarda ad arrivare.

Carolina e Charlene di Monaco a confronto

Intanto, l’uscita separata di Carolina e Charlene di Monaco ha riacceso la competizione tra loro. Le due cognate non sono mai andate molto d’accordo, semplicemente non si comprendono ma sullo sfondo ci sono i classici giochi di potere.

Nel confronto, almeno dei look, ancora una volta Carolina batte la moglie di Alberto. La classe di quel tailleur bianco abbinato alle bicolori Chanel è inarrivabile.