Charlotte Casiraghi seduce con schiena nuda e frange. Ma la Principessa da fiaba è un’altra

La magia del Ballo della Rosa è tornata dopo 2 anni e Charlotte Casiraghi non ha tradito le aspettative con un magnifico abito seducente che lascia nude spalle, schiena e parte del décolleté. Ma nonostante fosse meravigliosa, un’altra donna le ha rubato sorprendentemente la scena. E non è Charlene di Monaco, clamorosamente assente.

La Principessa che ha osato adombrare la bellezza sfolgorate di Charlotte Casiraghi è la sorellastra, Alexandra di Hannover. Uno smacco per la secondogenita di Carolina di Monaco che si è vista spodestare il titolo della più affascinante dalla Principessa, considerata un po’ da tutti “il brutto anatroccolo” di casa, che però ora ha dimostrato di essere uno splendido cigno.

Charlotte Casiraghi, schiena nuda con l’abito Chanel

Charlotte Casiraghi si è presentata al Ballo della Rosa (GUARDA TUTTI I SUOI ABITI) con un lungo abito bianco di Chanel, in stile anni Venti, come richiesto dal tema della serata, organizzata da Carolina e Louboutin. Il vestito con bratelline sottili, lascia scoperte parte della schiena e le spalle, mentre termina sul corpetto con uno scollo a V decorato da un fiocchetto nero. La gonna dritta scende fino alle caviglie ed è arricchita da frange.

Fonte: Getty Image

Vera meraviglia del suo look, il finto bob cui ricorre nelle occasioni speciali, realizzato con un fermaglio a stella, un vero richiamo ai ruggenti anni Venti. Al suo fianco il marito Dimitri Rassan che si è concesso a Montecarlo nel giro di pochi giorni. Al cospetto di Charlotte, anche la cognata Beatrice Borromeo, elegantissima in grigio, sparisce.

Alexandra di Hannover, Principessa delle fiabe

Nessuno però si sarebbe aspettato che a minacciare il primato della bella Casiraghi ci fosse Alexandra di Hannover. L’ultima figlia di Carolina di Monaco, nata dal suo matrimonio con il Principe Ernst August, ha scelto per il Ballo della Rosa un vero abito principesco, in tulle bianco e rosso, firmato Giambattista Valli. Il modello punta tutto sulla maxi gonna, ampia, soffice, raffinatamente esagerata e sull’intreccio dei colori che sono rispettivamente il simbolo della purezza e della passione.

Fonte: Getty Images

Alexandra è semplicemente magnifica e Paris Match l’ha definita “la Principessa delle favole”. Tutto nel suo outfit è perfettamente riuscito, non solo l’abito importante, ma anche la scelta di raccogliere i capelli in uno chignon tirato e gli orecchini che sembrano in pizzo di brillanti, mentre l’eyeliner nero dà profondità al suo sguardo ed esalta gli occhi blu. Ad accompagnarla al Ballo c’è il fidanzato, Ben Sylvester Strautmann, che è sempre con lei nelle occasioni speciali.

Chi è Alexandra di Hannover

Nata il 20 luglio 1999, Alexandra di Hannover è la quarta figlia di Carolina di Monaco, avuta dal Principe Ernst August di Hannover. Dunque, Andrea, Pierre e Charlotte Casiraghi sono i suoi fratellastri e sorellastra. Da parte di padre, discende dalla Regina Vittoria. Di conseguenza, è imparentata con la Regina Elisabetta. Nel 2018 si è convertita al cattolicesimo, rinunciando così al suo posto nella linea di successione alla Corona britannica.

È l’unica dei figli di Carolina ad avere un titolo nobiliare. Alexandra è conosciuta come Sua Altezza Reale la Principessa Alexandra di Hannover. È tredicesima in linea di successione al trono monegasco. Ha una grande passione per il pattinaggio artistico partecipando a diverse competizioni sportive. La sua prima apparizione al Ballo della Rosa risale al 2015.