Era nell'aria già da qualche settimana: Charlene di Monaco ha disertato il, facendo un enorme favore alla cognata, Carolina , che ha ottenuto tutti i riflettori per sé e le sue figlie. Se la moglie del Principe Alberto è stata davvero molto attiva nelle ultime settimane, dal Gran Prix e in viaggio ufficiale in Norvegia, in questa occasione così importante per i Grimaldi,