Charlene di Monaco incinta: la rivelazione della cugina

Charlene di Monaco incinta per la seconda volta: indiscrezione

Charlene di Monaco potrebbe essere di nuovo incinta. A rivelarlo sarebbe stata la cugina di Grace Kelly, Lady Christa Mayrhofer-Dukor.

La nobildonna viennese ha confessato al magazine Oggi una conversazione avuta recentemente col Principe Alberto, suo cugino di secondo grado, dalla quale ha compreso che Charlene sarebbe in dolce attesa per la seconda volta, dopo i gemelli Jacques e Gabriella nati nel 2014.

Stando al racconto di Lady Christa, Alberto si è presentato, tanto per cambiare, solo a una serata di gala a Vienna. Insospettita dalla assenza di Charlene, la cugina di Grace Kelly ha chiesto al Principe spiegazione e lui ha risposto con grande sincerità che la Principessa sta vivendo un momento molto particolare e lui la sta trattando con grande attenzione e considerazione. Lady Dukor conclude: “Per me come donna ha voluto dirmi che Charlene è di nuovo incinta“.

La nobildonna ha poi sottolineato a Oggi che la Principessa monegasca “è avvolta dallo stesso silenzio che l’ha circondata quando si era sottoposta a dei trattamenti per rimanere incinta dei due gemelli”.

In effetti, Charlene è sparita dalla circolazione per molto tempo, lasciando spesso solo Alberto anche ad eventi formali. È ricomparsa in qualità di ambasciatrice della Croce Rossa in Abruzzo e poi alla Festa Nazionale di Montecarlo, disertata invece da Charlotte Casiraghi.

La Principessa in queste sporadiche occasioni è sempre apparsa seria, malinconica, tanto che si pensava a una crisi in atto con Alberto. L’idea invece che la coppia stia cercando un altro figlio e che Charlene sia già incinta è una notizia che sorprende, ma molto plausibile. E poi a Jacques e Gabriella, tanto uniti quanto birichini, farebbe bene l’arrivo di un fratellino o una sorellina.