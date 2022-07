Charlene di Monaco magnifica con l’abito in pizzo che nasconde un dettaglio strategico

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Vaticano: il look proibito che infrange le regole

Charlene di Monaco è tornata in pubblico da sola per far visita a una residenza di anziani. La Principessa brillava con un nuovo abito smanicato, in pizzo giallo, strategicamente morbido in vita ed è apparsa raggiante. È da giorni che non smette d sorridere, una novità per il suo carattere riservato e ombroso. In tanti sospettano che il cambio d’umore sia per una dolce novità in vista, un terzo bebè in arrivo.

Charlene di Monaco raggiante nella casa di riposo

Dopo essere andata in Vaticano per un’udienza privata con Papa Francesco dove ha indossato un look nero che lasciava scoperte le spalle, Charlene di Monaco questa volta non sbaglia abbinamento. La moglie di Alberto si è recata in visita nella residenza per anziani A Qietüdine. Qui è stata accolta dagli ospiti e dal personale con grande affetto e calore. La Principessa ha scambiato qualche parola con assistenti e infermieri e si è intrattenuta coi residenti che sono stati entusiasti di aver ricevuto la sua visita e le hanno donato dei fiori. Dal canto suo, Charlene ha regalato a ciascun ospite una foto della sua famiglia, in ricordo di questo incontro.

Charlene di Monaco, l’abito in pizzo giallo

Per l’occasione Charlene ha indossato un graziosissimo abito in sangallo giallo, sbracciato, con gonna svasata e punto vita morbido, forme che hanno subito alimentato i rumors, già molto insistenti, di una gravidanza della Principessa. Anche se, si vocifera che un terzo bambino ci sarà, ma sarà adottato. I Principi avrebbero già avviato le procedure.

Charlene di Monaco, chi è il suo stilista

Tornando al look, Charlene ha scelto un vestito molto estivo del brand Akris, uno dei suoi preferiti. Si tratta di una casa di moda svizzera, specializzata in abiti di lusso, disegnati dal direttore creativo Albert Kriemler. La Principessa lo abbina a una collana di perle e orecchini coordinati, una scelta molto classica per rendere più elegante il suo outfit leggero.

A documentare la visita ci sono alcune foto della Principessa che la ritraggono nella casa di cura insieme ai suoi ospiti, condivise sul profilo Instagram del Palazzo. A commento si legge: “Oggi, Sua Altezza la Principessa si è recata alla residenza A Qietüdine per incontrare i residenti e salutare il personale di supervisione. L’occasione per regalare a tutti una bella foto della Famiglia Principesca”. Le foto sono state scattate da Eric Mathon, per conto della Rocca.

Charlene di Monaco, proprio come quando ha visitato il reparto di maternità dell’ospedale Principessa Grace, sembra trasformata. Non ha mai perso il sorriso, ha parlato amabilmente, sempre indossando la mascherina, coi residenti e ha consolato un’ospite che si è commossa nel vederla.

Charlene e Alberto di Monaco, separati per lavoro

Charlene si è presentata all’appuntamento da sola perché Alberto è partito per gli Alti Pirenei per seguire la tappa del Tour de France che collega Lourdes a Hautacamil. A Lourdes ha incontrato anche alcuni membri della comunità religiosa. Il Principe è un grande appassionato di questa gara ciclistica. E ha dichiarato, come riporta Closer: “Il Tour è la più grande corsa al mondo, uno dei più grandi eventi sportivi al mondo ed è con grande piacere che assisto almeno a una tappa ogni anno”.

D’altro canto, Charlene e suo marito hanno spesso agende diverse. La Principessa ha così potuto evitare la cena con gaffe imbarazzante cui ha dovuto assistere Alberto.