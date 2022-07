Charlene di Monaco, la gaffe a cena con Alberto

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Vaticano: il look proibito che infrange le regole

Charlene di Monaco si è risparmiata la gaffe che ha dovuto subire suo marito Alberto a una cena ufficiale cui lei non ha partecipato. Il protagonista della situazione imbarazzante si chiama Stéphane Plaza, nome che in Italia dice poco ma che è famosissimo in Francia, come immobiliare e presentatore tv.

Charlene di Monaco salva dalla gaffe

Come è noto, Charlene di Monaco non presenzia a tutti gli eventi cui è richiesta la partecipazione di Alberto. A dir la verità, da quando ha ripreso la sua agenda di lavoro, gli appuntamenti che hanno visto insieme i Principi non sono stati molti, anche se di grande prestigio. Basti pensare al Gala della Croce Rossa, al viaggio di Stato in Norvegia dove c’erano anche i figli Jacques e Gabriella, e al Festival della tv di Montecarlo.

D’altro canto, la Principessa si dedica alle sue associazioni benefiche. L’abbiamo vista in splendida forma accogliere i turisti a Palazzo oppure tenerissima in visita al reparto maternità dell’ospedale Principessa Grace dove ha talmente commosso da alimentare ulteriormente i rumors che sia in dolce attesa o che abbia in programma un’adozione.

Di certo, Charlene evita di presenziare agli eventi in cui è presente sua cognata, Carolina di Monaco, come il Ballo della Rosa organizzato proprio dalla sorella del Principe. Alberto poi ha tutta una serie di obblighi cui sua moglie si sottrae volentieri. Proprio a uno di questi appuntamenti, si trattava di una cena ufficiale, si è consumata la gaffe.

Alberto di Monaco, imbarazzo a cena

A raccontarla è stato il suo protagonista, Stéphane Plaza, che insieme alla compagna Karine Le Marchand, ha rilasciato un’intervista a Le Parisien dove ha raccontato dell’incidente diplomatico con Alberto. Si trovava a questa cena ufficiale ma essendosi fatto tardi ha deciso di andarsene, saltando il dolce. Ma qualcuno gli ha fatto osservare: “Sei a una cena ufficiale, c’è un protocollo da rispettare. Il Principe è là, devi andare a salutarlo”. Plaza ha quindi raccontato di essersi alzato per andare a dirgli buonasera, ma “mi sono sbagliato”. A quel punto è intervenuta la Le Marchand che, prendendola in giro, ha detto: “Si è confuso con un altro calvo”. Pare che Alberto non se la sia presa per questo errore, anche perché il presentatore è famoso anche per essere un gaffeur.

Charlene di Monaco e la dieta di Alberto

Charlene di Monaco, come detto, non era presente a quella cena. Ma pare che d’ora in avanti seguirà più da vicino il marito durante i pasti. Infatti, il magazine francese LeGossip ha sottolineato come il Principe negli ultimi mesi abbia preso qualche chilo di troppo. In effetti, l’ultimo anno è stato per lui molto difficile, con sua moglie lontana e malata e lui da solo a reggere il Principato e a badare ai gemelli. Risultato? Pare abbia ceduto ai piaceri della tavola.

Da qui l’invito alla Principessa di tenere sotto controllo l’alimentazione del marito, proprio come fa Kate Middleton con William al quale ha proibito i dolci. Anche Meghan Markle ha costretto Harry ad adattarsi a una dieta semi vegetariana e forse anche questo è un ulteriore motivo di attrito tra i due.