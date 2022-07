Charlene di Monaco veste Prada con diamanti e Charlotte Casiraghi sparisce

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, i look da sogno al Gala della Croce Rossa

Charlene di Monaco si prende la sua rivincita e al Gala della Croce Rossa brilla letteralmente con l’abito d’argento e ricami scintillanti di Prada. Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco spariscono di fronte all’eleganza made in Italy della moglie di Alberto.

Charlene di Monaco protagonista del Gala della Croce Rossa

Come promesso, Charlene di Monaco è tornata a indossare un magnifico abito da sera, che sotto tutti i punti di vista può essere definito principesco, per partecipare a uno degli eventi più glamour di Montecarlo, il Gala della Croce Rossa. La moglie di Alberto è stata nominata dal marito nel 2021 vicepresidente dell’associazione monegasca. E da sempre ha avuto un ruolo di alta rappresentanza al suo interno.

Charlene di Monaco, abito da sera di Prada

Per il grande ritorno, dopo i due anni di pandemia che hanno impedito di organizzare l’evento, Charlene ha deciso di vestire made in Italy. Ha scelto infatti un abito di Prada, argentato, con delicati ricami floreali in pietre dure e cristalli, sbracciato, sciancrato in vita e gonna ampia strutturata. La Principessa punta sul metallizzato e lo scintillante, anche grazie agli accessori scelti. A cominciare dai sandali-gioiello, argentati, firmati Versace (di nuovo la Principessa si affida a un brand italiano). La clutch, tempestata di cristalli, è di Judith Leiber.

Charlene ha scelto di impreziosire il suo look con gioielli esclusivi con brillanti, realizzati da Van Cleef & Arpels. Il tema delle creazioni è estremamente estivo, dalla collana rigida Butterfly al braccialetto Flying Butterfly.

Il make up è molto semplice ma d’effetto: ombretto argento e eyeliner nero e rossetto rosa tenue. Mentre Charlene sceglie uno smalto scuro per le mani.

Fonte: Getty Images

Charlene di Monaco, i look del Gala

Il Gala della Croce Rossa è sempre stato l’evento in cui Charlene dà il meglio di sé in fatto di look. Nel 2019 indossò l’abito verde con mantello di Marchesa; nel 2018 l’abito a sirena di Versace e nel 2017 il jumpsuit metallizzato sempre del brand italiano.

La Principessa quest’anno è davvero sorridente e appare davvero serena, qualcuno pensa che sia davvero in attesa del terzo bebè. Intanto la sua serenità deriva anche dal fatto di aver riconquistato la scena a Montecarlo dove finalmente ha ribadito il suo ruolo di Principessa e di Première Dame del Principato.

Charlene di Monaco, la vendetta

Ha lasciato campo libero a Carolina di Monaco e sua figlia Charlotte Casiraghi al Ballo della Rosa dove non mette piede dal 2017, per sfoggiare tutta la sua eleganza e il suo prestigio al Gala della Croce Rossa e non ha voluto nessuno della Famiglia Grimaldi, tranne ovviamente suo marito Alberto. L’unica che ha partecipato al ballo è stata Camille Gottlieb, figlia di Stefania di Monaco con la quale Charlene è riuscita a legare, a differenza dell’altra cognata e dei suoi figli, tutti molto lontani e distaccati da lei, incapaci di comprendere il suo carattere, i suoi modi e i suoi atteggiamenti, così diversi dalla tradizione monegasca.