Charlene di Monaco messa alla prova al Gala: il confronto è spietato

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Charlene di Monaco sta per affrontare la prova più importante da quando è tornata ai suoi doveri di Principessa. E adesso più che mai non può fallire. In gioco c’è il suo prestigio, il suo ruolo a Corte, ma anche il suo legame con Alberto. Infatti, a lei è data la responsabilità di uno degli eventi più importanti di Montecarlo, il Gala della Croce Rossa, dove il confronto con il successo del Ballo della Rosa, organizzato da Carolina di Monaco, sarà spietato.

Charlene di Monaco al Gala della Croce Rossa

Charlene di Monaco sarà la vera protagonista del Gala della Croce Rossa che si terrà lunedì 18 luglio. Nel 2021 Alberto la nominò vicepresidente dell’istituzione monegasca e dunque spetta a lei fare da madrina alla serata. Insieme al Ballo della Rosa, questo evento rappresenta uno dei momenti più prestigiosi del Principato.

“Se il Ballo della Rosa apre la stagione degli eventi sociali, è quello della Croce Rossa che li chiude“, ha spiegato Henry-Jean Servat , ex giornalista del Paris Match 20 Minutes. “È anche un gala di beneficenza con ospiti esclusivi e la partecipazione di una star internazionale” , ha proseguito.

Dunque, c’è molta attesa per questa serata danzante, soprattutto perché la presenza di Charlene è praticamente scontata. Gli occhi saranno tutti puntati sulla Principessa e sul suo look da sera. Quasi certamente indosserà un abito lungo, dalle forme morbide che pare prediligere in questi ultimi mesi. Si vocifera che il motivo di tale scelta sia una gravidanza, ma naturalmente queste sono solo indiscrezioni che non trovano conferma. Probabilmente la moglie di Alberto si affiderà a un brand francese, forse Louis Vuitton o Lanvin. Ma senz’altro eviterà accuratamente Chanel, la maison infatti veste Carolina di Monaco e sua figlia Charlotte Casiraghi che è sua testimonial. Quindi, Charlene non scenderà in competizione con le due donne.

Charlene e Carolina di Monaco: è scontro

La presenza di Charlene è anche molto importante per rassicurare i monegaschi sul matrimonio con Alberto, dopo i ripetuti rumors di crisi tra i due. Tra l’altro, proprio i preparativi del Gala, che avrebbero assorbito nelle ultime settimane la Principessa, sono stati utilizzati come scusa per giustificare la sua assenza al Ballo della Rosa.

È evidente che il confronto tra i due eventi sarà inevitabile, perché qui sono in gioco gli equilibri di potere a Palazzo. Da un lato, Charlene vuole affermare la superiorità del suo ruolo, dall’altro Carolina non vuole cedere nelle sue posizioni.

Charlene di Monaco, che cos’è il Gala della Croce Rossa

Il Gala della Croce Rossa giunge quest’anno alla sua 73esima edizione. Tradizione vuole che durante la serata si esibisca una star di fama internazionale. Hanno partecipato al prestigioso evento celebrità come Charles Trenet o Josephine Baker. Quest’anno il Palazzo ospita un concerto di Alicia Keys.

Glamour e lusso sono le caratteristiche distintive di questo appuntamento che si tiene al Casinò di Montecarlo. È possibile parteciparvi acquistando un biglietto da 800 euro che comprende la prenotazione a un tavolo e il concerto. Naturalmente, l’abito lungo e smoking sono d’obbligo. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla Croce Rossa.