Charlene di Monaco, c’è chi vuole scalzarla: l’ex di Alberto in agguato

Fonte: IPA Charlene di Monaco, grande assente al Ballo della Rosa. Carolina si riprende tutto

Per quasi un anno Charlene di Monaco è stata lontana dal Principato e dai suoi affetti, a causa di una grave infezione otorinolaringoiatrica. Una malattia che non l’ha solo debilitata fisicamente, ma che ha anche contribuito ad alimentare le voci di crisi con Alberto: pare infatti che durante la sua assenza una donna già nota alla Famiglia Reale abbia tentato di scalzarla, insinuandosi nella vita del Principe.

Charlene di Monaco, l’ex di Alberto pronta a scalzarla

Le voci di crisi tra Charlene di Monaco e Alberto non si placano: per diverso tempo la lontananza forzata della Principessa da Monaco aveva alimentato rumors e gossip sul divorzio imminente della coppia coronata. L’infezione contratta in Sudafrica ha costretto la Principessa oltre che a una serie di interventi, anche a dover intervenire sui pettegolezzi, con dichiarazioni e gesti per cercare di placare le voci sempre più insistenti di una separazione con Alberto.

Adesso, a molti mesi di distanza dal rientro della Principessa a casa, continuano a serpeggiare maldicenze sulla relazione di Charlene e Alberto. Stando a quanto riportato dalla rivista France Actu un’ex del Principe si sarebbe insinuata nella sua vita durante il periodo di assenza della Wittstock.

Si tratta di Nicole Coste, la madre di Alexandre, il primogenito di Alberto, che avrebbe approfittato dell’assenza di Charlene dal Principato per mandare un messaggio definito “lusinghiero” al suo ex. “Buon compleanno Alberto. Il mondo ti riconoscerà come il Leale, la Dignità, il RE”, ha scritto in occasione dei 64 anni del Principe. Pare che il messaggio non sia stato particolarmente gradito dalla Wittstock, anche perché a queste parole sono seguite una serie di apparizioni pubbliche che hanno attirato l’attenzione degli osservatori reali. “Festival di Cannes, Gran Premio di Monaco… a quando i gradini del Palazzo?”, hanno ironizzato.

Nicole Coste, che vorrebbe il posto di Charlene

Nicole Coste, ex hostess di Air France originaria del Togo, ha sempre avuto un peso nella vita del Principe. Dalla loro relazione (durata 5 anni, i due si conobbero nel 1997) è nato Alexandre, riconosciuto da Alberto due anni dopo la nascita, nel 2005, e da allora le loro vite sono state legate.

Per anni la Coste è rimasta in silenzio – ma non per questo relegata dal Principato – e in occasione dei 18 anni del figlio aveva rilasciato un’intervista a Paris Match, proprio in concomitanza proprio con la separazione forzata di Alberto da sua moglie. Anche in quell’occasione aveva sottolineato di ambire a un ruolo accanto ad Alberto: “Amo i monegaschi di un amore sincero e sono ricambiata. Se mi si offrisse di contribuire a ente caritativo o altro, accetterei con grande piacere”. E aveva voluto ribadire anche il legame indissolubile con Alberto. “A causa di Alexandre siamo legati, e il mio nome è sistematicamente associato a quello di Monaco”.

Charlene sembra essere circondata da nemiche: da un lato c’è il rapporto sempre più complicato con la cognata Carolina, che si muoverebbe dietro le quinte con Alberto per neutralizzarla; dall’altra la Principessa continuerebbe a essere gelosa del rapporto che il marito ha con la Coste, che proverebbe a scalzarla da tempo.