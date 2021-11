Charlene di Monaco, parla un amico: in Sudafrica è quasi morta

Charlene, Jacques e Gabriella commuovono alla Festa Nazionale

Il periodo nero di Charlene di Monaco non è ancora finito: dopo una lunga permanenza in Sudafrica, dove ha subito ben tre interventi, ora è lontana da Montecarlo e sta cercando di recuperare la sua forma fisica e, soprattutto, la sua serenità. Ad annunciarlo Alberto di Monaco con parole che, a quanto pare, non sono piaciute ad un amico della Principessa, che ha rivelato anche quanto siano state veramente precarie le sue condizioni.

Charlene di Monaco, la sua situazione preoccupa

Inutile negarlo, le condizioni di salute di Charlene di Monaco continuano a preoccupare. Dopo aver subito tre complicati interventi ed essere rimasta per mesi in Sudafrica lontano della sua famiglia, è tornata a Montecarlo solo per un breve periodo.

Poco dopo, infatti, si è allontanata di nuovo, per recarsi in una clinica, probabilmente in Svizzera, per recuperare le energie. Le sue problematiche, stando all’annuncio dato dal marito Alberto di Monaco, non sarebbero solo fisiche, ma anche psicologiche.

Affermazione che non è affatto piaciuta ad un amico della Principessa, che, pur preferendo restare anonimo, intervistato da Page Six ha dichiarato che il Palazzo starebbe minimizzando quanto accaduto a Charlene:

Non è giusto – ha affermato – che venga ritratta come se avesse qualche tipo di problema mentale o emotivo, e non sappiamo perché il palazzo stia minimizzando il fatto che sia quasi morta in Sudafrica.

Charlene di Monaco, in Sudafrica è quasi morta: come stava

Parole che, se vere, confermerebbero quanto da molti sospettato: la situazione di Charlene è stata veramente precaria e molto delicata. Il suo amico, poi, ha aggiunto altri dettagli sulle condizioni di salute della Principessa prima di tornare a Montecarlo.

Per oltre sei mesi, Charlene non sarebbe stata in grado di mangiare cibi solidi e, anche per questo, avrebbe perso circa la metà del suo peso. Avrebbe, inoltre, tremendamente sofferto a livello emotivo per la mancanza dei suoi figli. Ora, però, stando sempre a quanto riferito dalla misteriosa fonte, non avrebbe problemi mentali, ma sarebbe solo esausta per via della dieta liquida a cui è stata costretta e per le operazioni subite.

L’amico di Charlene si lascia andare anche sul rapporto matrimoniale tra lei e il Principe Alberto, smentendo le insistenti voci di una crisi. In realtà, la Principessa avrebbe profondamente sofferto per la lontananza da Alberto e dalla sua famiglia.

Charlene di Monaco riuscirà a riprendersi velocemente e a tornare presto, questa volta per sempre, da Alberto e dai suoi figli mentendo a tacere una volta per tutte i pettegolezzi su un’imminente divorzio?