“Charlene di Monaco non è a Montecarlo”: le parole preoccupanti di Alberto

Charlene di Monaco è a casa: nuovo look e foto di famiglia

Charlene di Monaco non si trova nel Principato e il suo disturbo non è solo fisico: così ha dichiarato Alberto circa le condizioni di salute della moglie chiarendo che trascorrerà la convalescenza in un luogo segreto che non è a Montecarlo.

Charlene di Monaco, parla Alberto

Le ultime parole di Alberto di Monaco non appaiono molto rassicuranti e seguono il comunicato ufficiale con il quale il Palazzo aveva annunciato che Charlene di Monaco non avrebbe presenziato alla Festa nazionale (il 19 novembre), né ad altri eventi pubblici perché ha bisogno ancora di calma e riposo per riprendersi totalmente dalla grave infezione a naso, gola e orecchie che l’ha bloccata per mesi in Sudafrica e l’ha costretta a subire tre interventi in anestesia totale.

Charlene di Monaco non si trova nel Principato

Nello stesso documento si leggeva che il luogo in cui Charlene avrebbe trascorso la convalescenza sarebbe rimasto segreto, confermando che la Principessa non sarebbe stata a Palazzo con suo marito.

Ora, proprio Alberto è intervenuto sulla questione. In un’intervista a Monaco Matin ha confermato che la moglie si trova in un luogo segreto, lontano da lui e dai suoi figli. Il Principe ha precisato: “Sta meglio ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità”. E ha proseguito: “Non è nel Principato, ma potremo farle visita molto presto, non posso dire di più per discrezione”.

Charlene di Monaco, le sue condizioni di salute

Sullo stato di salute di Charlene ha detto: “La stanchezza non è solo fisica, ma può essere curata con un periodo di riposo”. Perciò, “La tutela del comfort e della privacy è essenziale per la sua guarigione, la posizione della Principessa rimarrà strettamente riservata”. Alberto ha precisato che sua moglie sta meglio, ma è provata e stanca per questo ha bisogno del massimo riposo e in alcun modo deve essere disturbata, motivo per cui il luogo della sua convalescenza resta segreto.

Di fatto Alberto ha confermato le indiscrezioni della cognata, Chantell Wittstock, secondo le quali Charlene viveva in un appartamento, separata dal marito, ma poco lontano da Palazzo. In realtà, stando alle dichiarazioni del Principe, sua moglie si troverebbe fuori da Montecarlo.

Charlene di Monaco è tornata a casa, da dove era assente dallo scorso maggio per gravi motivi di salute, lo scorso 8 novembre. Dopo le foto ufficiali con Alberto, i gemelli e il nuovo cane, la Principessa non si è fatta più vedere in pubblico.