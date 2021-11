Charlene di Monaco, è già gelo con Alberto: le rivelazioni della cognata

Charlene di Monaco è a casa: nuovo look e foto di famiglia

Charlene di Monaco è tornata da meno di una settimana a casa ma già si sarebbe separata da Alberto, trasferendosi in un piccolo appartamento vicino al Palazzo. A rivelarlo è Chantell Wittstock, cognata del Principe.

Charlene e Alberto di Monaco sono già separati

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Charlene di Monaco non vivrà almeno per il momento a Palazzo con suo marito Alberto e non ha intenzione di riprendere immediatamente gli impegni pubblici. La Principessa, a pochi giorni dal suo ritorno a Montecarlo, già si sarebbe separata dal consorte, nonostante abbia ostentato un atteggiamento d’amore e di bisogno d’affetto nelle foto ufficiali scattate il giorno del suo arrivo.

Charlene vorrebbe trasferirsi in un piccolo appartamento di due locali sopra la cioccolateria, a 300 metri di distanza dal Palazzo. O meglio pare che sia tentata di andare a vivere da sola, non c’è ancora alcuna certezza in merito.

L’indiscrezione è emersa da alcune dichiarazioni di Chantell Wittstock, moglie di Sean Wittstock, fratello della Principessa. Charlene vorrebbe trascorrere del tempo in tranquillità, lontano dai doveri di Corte e dai riflettori, per potersi completamente riprendere dalla grave infezione a gola, orecchie e naso che l’ha bloccata in Sudafrica dallo scorso maggio e soprattutto per potersi dedicare ai suoi figli, Jacques e Gabriella, di cui vuole riprendere il controllo dell’educazione.

Charlene di Monaco, le dichiarazioni della cognata

Chantell Wittstock ha comunque affermato che ancora non si sa quale decisione ha preso Charlene: “Probabilmente farà la spola tra l’appartamento e il Palazzo. Vivrà dove si sentirà a proprio agio. Niente è ancora chiaro. È appena arrivata e deve ancora sistemarsi. La Principessa è davvero felice di aver ritrovato i suoi figli e loro sono felici di essere di nuovo con la mamma”.

Voici precisa che Alberto comunque non sarà lontano da sua moglie, anche se lei se ne è dimentica nel suo discorso di ringraziamento, mentre la cognata per stroncare sul nascere eventuali gossip su una presunta separazione ha precisato: “Charlene starà con suo marito e i suoi figli”.

Charlene di Monaco, come sta

Chantell ha poi dichiarato che Charlene di Monaco: “È ancora in fase di guarigione e si sta riprendendo”, perciò preferisce stare tranquilla con la sua famiglia, piuttosto che buttarsi subito negli impegni di Corte. “Ciò avverrà gradualmente. Il suo obiettivo principale è stare coi figli e con la famiglia”.

Come è noto, la Principessa è tornata a Monaco lunedì 8 novembre dopo mesi di assenza. Dallo scorso maggio si trovava a Durban, in Sudafrica, colpita da una grave infiammazione che le impediva di volare e che l’ha costretta a subire tre interventi.

Durante il suo soggiorno in Sudafrica, Charlene ha rafforzato il suo legame con il Re degli zulu, Misuzulu, che l’ha accompagnata all’aeroporto prima di rientrare a Montecarlo.