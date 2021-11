Charlene di Monaco, Alberto non la contraccambia: le foto non mentono

Charlene di Monaco è a casa: nuovo look e foto di famiglia

Charlene di Monaco è sembrata quasi disperata nel voler dimostrare che il suo amore per Alberto è più forte che mai, ma il Principe al contrario è apparso freddo e distaccato nelle foto ufficiali per il ritorno della Principessa a Montecarlo.

Charlene di Monaco è tornata: le foto non mentono

Dopo mesi di assenza, l’8 novembre Charlene di Monaco è tornata a casa. L’ex nuotatrice è rimasta bloccata dallo scorso maggio in Sudafrica per una grave infezione a occhi, orecchie e gola, a causa della quale è stata sottoposta a tre interventi ad anestesia totale.

In tutto questo tempo ha potuto vedere Alberto e i suoi figli, Jacques e Gabriella, solo due volte, l’ultima lo scorso agosto. Ritrovare i suoi affetti dopo così tanti mesi e dopo una difficile malattia e convalescenza, ha reso Charlene impaziente di riabbracciare il marito e i gemelli. Ma secondo l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, i sentimenti della Principessa non sono stati totalmente condivisi da Alberto. Le foto non mentono.

Dunque, Charlene è tornata a casa con un nuovo taglio, un nuovo colore di capelli e un nuovo cane, dopo la scomparsa improvvisa del suo adorato chihuahua. Per l’occasione sono state scattate delle foto ufficiali, dove la Principessa appare bisognosa di affetto, compiendo gesti esagerati nei confronti del marito. “Alberto però non ricambia i sentimenti della moglie”, stando alla James.

Charlene di Monaco, prima foto: la freddezza di Alberto

In una delle immagini, Charlene mette un braccio intorno al collo del Principe e l’altro intorno ai bambini. Secondo la James, Charlene vuole inviare un messaggio molto enfatico: ora è tornata con la sua famiglia e il suo amore per il marito è più forte che mai.

Prosegue l’esperta: “Con il braccio destro che stringe i gemelli in un gesto protettivo, Charlene appoggia il busto proprio su di loro per circondare suo marito con il braccio sinistro e premere il suo corpo contro il suo”. Il gesto è definito esagerato e la Principessa sembra “bisognosa di affetto”. Charlene sembra aggrapparsi al marito. “Sembra che ci sia uno squilibrio tra i sentimenti dell’una e dell’altro”.

Alberto “mantiene una posa un po’ meno disinibita, in piedi davanti alle telecamere con la testa dritta e con un sorriso parziale. La sua posa sembra non contraccambiare gli sforzi della moglie.

Dichiara la James: “Alberto ha un braccio intorno alla vita di Charlene, ma anche quel gesto è freddo“. Non c’è lo stesso coinvolgimento della moglie che vuole sottolineare sentimenti di orgoglio e possesso.

Aveva adottato lo stesso atteggiamento per le foto scattate col Principe quando ancora era in Sudafrica. Vuole urlare al mondo che è innamorata e che il legame col consorte è più solido che mai. Lei si sforza molto di più di Alberto per apparire felice, al contrario il Principe è sempre molto freddo e formale.

Charlene di Monaco, le altre foto: il disperato bisogno di affetto

In un’altra foto, la Principessa attraversa la corte del Palazzo, saluta con la mano e tiene il cane con l’altra. Mentre Alberto si occupa dei gemelli. Infine il terzo scatto mostra Charlene, appena uscita dall’auto, che mette una mano protettiva sulla schiena di Jacques.

Secondo Judi James queste foto indicano da un lato l’intento di Charlene di avere un ruolo più attivo nella famiglia e dall’altro un disperato bisogno di affetto. Ma soprattutto esprimono la paura della Principessa che il marito e i figli possano allontanarsi ancora una volta da lei.

La prolungata assenza della Principessa da Monaco, a causa della quale ha saltato molti eventi importanti, privati e pubblici, ha alimentato le speculazioni su un divorzio imminente da Alberto, per altro smentite da entrambi, anche se il Principe sta affrontando l’ennesima causa per una presunta paternità avvenuta nei primi anni della relazione con Charlene. Ma anche i rumors di una possibile nuova gravidanza.

Intanto, l’analisi delle foto di Judi James è rivelatrice su come stanno le cose all’interno della coppia.