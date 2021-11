Charlene di Monaco rompe il silenzio sul suo ritorno ma si dimentica di Alberto

Charlene di Monaco ha rilasciato una breve intervista poco prima di lasciare il Sudafrica dove ha ringraziato i medici, ha parlato dei figli ma si è dimenticata di citare suo marito Alberto. Un dettaglio che non è passato inosservato, anche in considerazione del fatto che ad accompagnarla all’aeroporto c’era il Re degli Zulu, Misuzulu, suo grande amico.

Charlene e Alberto di Monaco: è gelo

Charlene di Monaco è tornata a casa dopo mesi di assenza. Una grave infezione a orecchie, gola e naso l’ha bloccata in Sudafrica dallo scorso maggio. La Principessa è stata costretta a stare separata dai figli e da Alberto per questo lungo periodo durante il quale ha subito tre interventi in anestesia totale e un breve ricovero in ospedale.

Alberto e Charlene hanno più volte ribadito il loro desiderio di ritrovarsi, smentendo categoricamente le voci di crisi tra loro. Ma nemmeno il loro ricongiungimento è bastato a zittire i pettegolezzi. Innanzitutto ci sono le foto ufficiali, scattate all’arrivo a Monaco della Principessa, in cui lei ostenta il suo bisogno d’amore ma anche la fermezza di riprendere il controllo sui figli, mentre il Principe è freddo e distaccato.

Charlene di Monaco si dimentica di Alberto

Poi il magazine Voici ha riportato le prime parole che Charlene ha detto poco prima di salire a bordo del jet privato che l’ha riportata a casa. Nelle sue dichiarazioni nemmeno un accenno a suo marito che la scorsa estate invece aveva definito la sua roccia. Insomma, una dimenticanza che è apparsa “sinistra”.

L’ex nuotatrice ha voluto ringraziare i medici che l’hanno curata in Sudafrica: “È stato un periodo difficile, ma allo stesso tempo è stato meraviglioso tornare in Sudafrica. I medici hanno fatto un lavoro meraviglioso”. Poi ha rivolto un pensiero ai figli, ringraziando il Paese che l’ha ospitata e curata: “Non vedo l’ora di ritrovare i miei figli . Grazie Africa, grazie a tutti e che Dio vi protegga”. Dunque, nemmeno un accenno ad Alberto, anche solo per ringraziarlo di quello che ha fatto coi gemelli durante la sua convalescenza.

Charlene di Monaco in compagna del Re degli zulu

Ad alimentare il fuoco delle malelingue sulla presunta crisi coniugale, la presenza di Re Misuzulu all’aeroporto. Charlene si è congedata dal Sovrano degli zulu, di cui è molto amica e per il quale ha fatto da mediatrice nella contesa al trono.

La Principessa, durante l’ultimo periodo del suo soggiorno sudafricano, ha partecipato a un evento pubblico in compagna di Misuzulu col quale si è fatta fotografare, condividendo le immagini sui social.

Charlene è arrivata a Monaco con un nuovo taglio e un nuovo colore di capelli. Mentre al momento della partenza, si è fatta immortalare con un abito nero decorato sul collo con ricami geometrici all’uncinetto e la mascherina con la bandiera del Principato.