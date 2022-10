Charlene di Monaco torna per la SPA: capelli bianchi e quasi a zero

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, il tailleur-uniforme che fa tendenza

Charlene di Monaco torna finalmente a farsi vedere dopo 15 giorni di silenzio per una visita alla SPA, la Società per la Protezione degli Animali di Monaco. La Principessa si presenta con un nuovo look rivoluzionario che come al solito stupisce. Protagonisti ancora una volta sono i capelli diventati cortissimi e quasi bianchi.

Dopo aver assistito alle sfilate di Akris e di Louis Vuitton durante la Paris Fashion Week, Charlene di Monaco era di nuovo sparita, lasciando Alberto da solo a gestire gli impegni di Palazzo. Sono bastati quindici giorni di assenza per far scatenare i rumors. Da un lato, si è detto che la Principessa ha ancora bisogno di riposo per riprendersi totalmente dalla grave infezione che l’ha colpita nel 2021, dall’altro si è vociferato che sia di nuovo incinta e per questo evita di stressarsi troppo con gli eventi di Corte.

Charlene di Monaco è tornata

Ci ha pensato Charlene a mettere a tacere le voci, mostrandosi nuovamente in pubblico. Lo scorso settembre suo marito le ha dato un nuovo incarico, presidente della SPA, l’associazione che si occupa di proteggere gli animali. Un tema cui è particolarmente sensibile e che sostiene da anni anche con la sua fondazione. Dunque, la moglie di Alberto si è recata in visita nel locali monegaschi della Società dove ha incontrato alcuni dei teneri ospiti, tra cui un cagnolino bianco e nero che ha dolcemente accarezzato.

Charlene di Monaco coi capelli bianchi, nuovo look glaciale

Charlene si è presentata con un nuovo look. Ha tagliato ulteriormente i capelli, già cortissimi, e ha cambiato di nuovo colore, passando dal biondo platino al quasi bianco. Una mossa azzardata che comunque le dona, anche se contribuisce a renderla ancora più glaciale e distaccata. La Principessa ci ha abituato ai suoi colpi di testa, nel senso letterale del termine. Come quando si era rasata ai lati, lasciando solo un ciuffo centrale. Se questa volta non ha osato tanto, ha però leggermente esagerato con la forbice. Il taglio, per quanto sia grintoso e le conferisca personalità, è davvero molto duro.

Charlene di Monaco veste Akris

Per quanto riguarda l’outfit, Charlene continua col suo stile minimal degli ultimi mesi. Sceglie di nuovo Akris, ormai diventato il suo brand preferito, che l’ha vestita anche il primo giorno di scuola dei gemelli, Jacques e Gabriella, con un abito rosa da 3mila euro. Per la visita alla SPA ha scelto invece un lupetto nero e dei pantaloni beige molto attillati. Ai piedi indossava un paio di eleganti ballerine a rete con punta affusolata nere, firmate Louboutin. Nessun gioiello particolarmente vistoso: orecchini a lobo e una serie di bracciali portati tutti assieme. Da notare la manicure nera che è di tendenza quest’autunno.

La Principessa ha voluto lanciare un appello per gli animali ricoverati nel rifugio della SPA sulla sua pagina Instagram, chiedendo sostegno “con tutto il suo amore”. E tra i primi a rispondere c’è l’amica di sempre, Victoria Silvstedt, presente anche al matrimonio dei Principi e che la scorsa estate ha posato per qualche foto ufficiale con Alberto. L’obiettivo di Charlene è di trovare casa ai 12 cani e ai 15 gatti accuditi dalla Società e veder terminati i lavori entro il 2023 per un nuovi rifugio sulle Alpi Marittime, per il quale ha posato la prima pietra insieme ad Alberto scambiandosi anche un tenero bacio.