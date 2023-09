Charlene di Monaco nella bufera: torna e fa l’indifferente

Fonte: IPA Charlene di Monaco, 10 look che mostrano il cambiamento negli anni

Charlene di Monaco è sempre più defilata dalla vita pubblica di Montecarlo tanto che sua figlia Gabriella l’ha sostituita per una uscita a due con suo padre Alberto durante la quale pare non si sia molto divertita. E anche quando la Principessa si mostra in pubblico, fa di tutto per non mettersi in vista e pronuncia a malapena qualche parola.

Charlene di Monaco nella bufera

Charlene di Monaco ha infatti recentemente accompagnato suo marito Alberto al gala per il lancio di un nuovo canale televisivo monegasco. La Principessa è stata impeccabile, a cominciare dal look. Si è infatti presentata all’evento indossando un top in seta nera smanicato e dei pantaloni beige morbidi. Un outfit molto minimal come è nel suo stile privo di solito di eccessi sia nella scelta dei colori che nelle linee o negli ornamenti.

Charlene è apparsa a tutti rilassata e tranquilla, anche se non si è mai allontanata da Alberto, come se la presenza del marito fosse per lei rassicurante. Al Principe, come da protocollo, è toccato fare gli onori di casa e sua moglie ha prestato molta attenzione al suo discorso. Alberto infatti si è molto dilungato nella sua presentazione e quando è toccato a Charlene prendere la parola, se l’è cavata con una semplice frase pronunciata in francese. Un messaggio molto conciso che sui social d’Oltralpe e monegaschi. La Principessa non è stata risparmiata dalle critiche, sia per la sua presunta timidezza sia per le sue difficoltà con la lingua. Alcuni l’hanno apertamente accusata di non aver ancora imparato il francese a dovere, malgrado sia sposata con Alberto da oltre 10 anni.

Charlene di Monaco sostituita dalla figlia

Critiche che di certo non avranno fatto bene a Charlene, molto spesso bersaglio di giudizi taglienti e del gossip e costantemente vuole in crisi il suo matrimonio con Alberto. Indiscrezioni alimentate per altro dalla sua latitanza e al contrario dalla presenza ingombrante dell’ex del Principe, Nicole Coste, e del loro figlio Alexandre che a 20 anni ha rilasciato un’intervista in cui sembra quasi rivendicare qualche diritto al trono.

In ogni caso, Charlene mantiene la sua linea discreta e sceglie accuratamente a quali eventi partecipare, tanto da farsi sostituire da sua figlia Gabriella al torneo di bocce femminili. La Principessina era felice di uscire da sola con papà Alberto, senza suo fratello Jacques, ma era evidente che la partita l’ha annoiata mortalmente.

Charlene di Monaco riappare a Palazzo

Intanto Charlene dopo essere sparita è ricomparsa il 5 settembre a Palazzo come se nulla fosse accaduto. Vestita con un completo blu navy, coordinato a una collana di perle, la Principessa e il suo consorte hanno accolto Jean d’Haussonville, nuovo Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica francese a Monaco.

I tre hanno posato assieme per le foto ufficiali, condivise dal profilo Instagram della Rocca, in cui si legge a commento: “Dopo essere stato accolto sulla Place du Palais dal picchetto d’onore della Compagnie des Carabiniers du Prince sotto il comando del tenente colonnello Martial Pied, l’ufficiale in comando, l’ambasciatore Jean d’Haussonville si è recato al Salon des Glaces, guidato dal colonnello Jean- Luc Carcenac, Ciambellano di SAS il Principe. SE Jean d’Haussonville ha poi provveduto a consegnare le sue lettere credenziali al Principe Sovrano”. Alla cerimonia d’insediamento è seguito un pranzo ufficiale cui hanno ovviamente partecipato anche Charlene e Alberto.