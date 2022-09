Charlene di Monaco, il bacio con Alberto per il nuovo annuncio

Fonte: IPA Alberto e Charlene di Monaco

Charlene e Alberto di Monaco hanno lasciato tutti piacevolmente stupiti quando si sono presi per mano e si sono scambiati un bacio durante un evento pubblico. La coppia non è mai stata così affettuosa e mai aveva mostrato un tale grado di intimità. Non solo, la Principessa è apparsa raggiante e in splendida forma, complice il look meraviglioso assolutamente da copiare. Bastano infatti una camicia bianca e dei pantaloni neri perché eleganza e classe trionfino. Ma procediamo con ordine.

Charlene di Monaco, la camicia bianca perfetta

Charlene di Monaco ha accompagnato suo marito Alberto a Peille, nelle Alpi Marittime, per la posa della prima pietra di un rifugio della SPA, la Società per la Protezione degli Animali di Monaco. I due erano stati visti l’ultima volta insieme durante una commemorazione per la Regina Elisabetta alla chiesa anglicana di Montecarlo. Poi il Principe è volato al GP di Monza lasciando a casa la sua dolce metà, nonostante sia una grande amica di Charles Leclerc. Una separazione che aveva sorpreso, alla quale i Principi hanno subito rimediato il giorno successivo.

Dunque, Charlene ha semplicemente incantato a Peille sfoggiando un look classico ma davvero raffinato. Dopo averla vista con l’abito rosa da oltre 3mila euro e con l’abito bucato, la Principessa ha scelto nuovamente Akris che sta diventando rapidamente il suo brand fashion preferito. Questa volta però si tratta di una camicia bianca sciancrata che ha abbinato a un paio di pantaloni neri cargo, firmati Louis Vuitton, e le gala flat di Jimmy Choo. Il look è completato da una lunga collana di perle e da degli occhiali da sole di Prada.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco, il bacio con Alberto

Charlene è incantevole con suo marito Alberto. I due si tengono per mano durante la posa della prima pietra, parlano fitti fitti e lui le dà un tenero bacio sulla guancia mentre lei lo riceve con grande affetto e complicità. Sembrano due fidanzatini e non una coppia sposata da oltre 10 anni.

L’armonia e l’attrazione che regna tra Alberto e Charlene è davvero speciale e dopo questa uscita i rumors sull’arrivo di un nuovo bebè si fanno ancora più insistenti.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco, la nuova missione

Ma d’altro canto, tanto affetto è riservato al fatto che il Principe ha voluto omaggiare sua moglie. L’evento pubblico è diventato l’occasione per dare l’annuncio di una nuova missione di Charlene che è stata nominata da suo marito presidente della Monaco SPA.

Questa carica era ricoperta in precedenza dalla Baronessa Elizabeth-Ann de Massy, ​​cugina di primo grado di Alberto. Alla sua morte, nel 2020, il posto è rimasto vacante e ora il Principe ha deciso di affidarlo a Charlene che già si batte per la difesa degli animali, specialmente dei rinoceronti in collaborazione con la South African SPA, la Thanda Foundation e la Kevin Richardson Foundation.

Attraverso questa nomina, Alberto ha voluto dichiarare al mondo tutta la stima e l’amore che riserva alla moglie e lo ha manifestato con gesti d’affetto molto personali e intimi che sono apparsi per la prima volta spontanei.