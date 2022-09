Charlene di Monaco tradisce Leclerc e osa con l’abito bucato

Fonte: IPA “Charlene incinta”, il picnic con Alberto e i figli. Le foto sciolgono ogni dubbio

Charlene di Monaco ha partecipato con suo marito a una funzione religiosa per la Regina Elisabetta nella chiesa anglicana di Monaco, dove si è presentata con un abito nero “a buchi”, firmato Akris. Ma ha lasciato solo il marito per assistere al GP di Monza perdendo così l’occasione di incontrare il suo grande amico Charles Leclerc.

Charlene di Monaco, la funzione per Elisabetta II

Come tutte le teste coronate del mondo, anche Charlene di Monaco e Alberto hanno voluto rendere omaggio alla Sovrana, scomparsa a 96 anni lo scorso 8 settembre. Mentre nel Regno Unito si procede col protocollo London Bridge che stabilisce le procedure che accompagnano Elisabetta ai funerali il prossimo 19 settembre e l’investitura a Re di Carlo III, a Montecarlo i Principi hanno partecipato a una cerimonia di commemorazione nella chiesa di St. Paul.

Charlene di Monaco osa con l’abito bucato

Per l’occasione Charlene ha indossato un lungo abito nero a quadretti a giro collo, con maniche fino ai polsi e orlo asimmetrico. Il modello aderente sta d’incanto alla moglie di Alberto, ma ha una particolarità. In realtà, i quadri sono ritagliati nella stoffa, sono di fatto dei buchi. Il vestito è coordinato a un paio di scarpe dal tacco midi, di Jimmy Choo. Ancora una volta dunque la Principessa osa con lo stile, sfidando il dress code più rigido. Non è infatti la prima volta che Charlene sceglie dei look magnifici, ma in qualche modo irriverenti. Come quando l’estate scorsa in visita a Papa Francesco indossò un abito con le spalle scoperte.

L’abito “bucato” di Charlene è del brand Akris, lo stesso che ha scelto per accompagnare i figli al loro primo giorno di scuola quando si è presentata col look rosa da oltre 3mila euro.

Della funzione monegasca in onore di Elisabetta II c’è un’unica immagine, dove Charlene appare serena e sorridente nonostante le tristi circostanze. I Principi dovrebbero partecipare comunque alle esequie della Regina a Londra. Felipe e Letizia di Spagna hanno già confermato la loro presenza.

Charlene di Monaco tradisce Leclerc

Intanto, Alberto è volato a Monza domenica 11 settembre per assistere al Gran Premio di F1. Sua moglie però non lo ha seguito. Una scelta inaspettata, dato che Charlene è molto amica del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, che si è piazzato secondo sul podio dietro all’acerrimo rivale Verstappen. La Principessa spesso ha seguito in trasferta Leclerc e si è fatta fotografare sulla pista mentre lo abbracciava.

La Rocca non ha rilasciato alcuna comunicazione sul viaggio di Alberto e tantomeno sull’assenza di Charlene che forse è rimasta a casa a badare ai figli, Jacques e Gabriella, che hanno iniziato da pochi giorni la scuola.

Intanto, all’indomani della gara, come riporta il magazine Monaco Matin, Alberto e consorte hanno posato la prima pietra per il rifugio dell’Animal Protector of Monaco (SPA). La coppia è apparsa perfettamente in sintonia e Charlene era particolarmente elegante con una camicia bianca ultra chic.