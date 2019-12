Charlene di Monaco, prima la foto per Natale poi vola da Charles Leclerc

editato in: da

Charlene di Monaco è volata ad Abu Dhabi per tifare il pilota della Ferrari, Charles Leclerc che si è piazzato al terzo posto.

La Principessa si è presentata tutta sola alla gara di F1, indossando una tuta grigia con cinturone in vita e scarpe bicolori. Il look non è dei migliori, la fa sembrare un meccanico di scuderia, ma lei è un incanto. E spuntano perfino curve sospette che alimentano i dubbi di una seconda gravidanza.

Charlene sorride di nuovo, complice il pilota 22enne. Tra i due c’è un forte legame e non solo perché Leclerc è nato a Monte Carlo. La moglie di Alberto, che lo ha abbandonato al gala in onore di Grace Kelly, è una sua grande fan e ha nominato il ferrarista ambasciatore della fondazione benefica che porta il suo nome. La Principessa in pista si è congratulata con lui, abbracciandolo calorosamente con tanto di guancia a guancia in pubblico.

Prima di partire però, la Principessa ha posato per la tradizionale foto di Natale. Charlene indossa un lungo abito color petrolio, plissettato. I capelli acconciati in un semi-raccolto esaltano gli orecchini pendenti. Lo sguardo fisso all’obiettivo non tradisce emozioni, anzi al solito sembra sconsolato. Pensare che lo scatto è la cartolina ufficiale per le feste natalizie 2019. Al suo fianco il Principe Alberto sorridente. Davanti a loro i gemelli, Gabriella con un vestitino color crema tiene la mano del papà, Jacques, in giacca e cravatta, quella della mamma.

Lo scatto, realizzato da Eric Mathon, a Palazzo è stato condiviso sul profilo Facebook ufficiale ed è in commercio dal 4 dicembre nel negozio di souvenir del Principato. I proventi saranno devoluti a opere benefiche di Monaco.