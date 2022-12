Charlene di Monaco, sua figlia Gabriella rompe il protocollo: la reazione

Fonte: IPA Charlene di Monaco, sobria ed elegante. Ma il Gala è di Charlotte Casiraghi

Il legame di Charlene di Monaco con i suoi figli è davvero speciale, e dopo il dolore di essere stata per mesi lontana da casa per i suoi problemi di salute, ora la Principessa non se ne separa mai. E perdona davvero tutto a Gabriella e Jacques, anche quando infrangono il protocollo. Charlene e i bambini, accompagnati da Charlotte Casiraghi e dal figlio Raphael, hanno inaugurato il Villaggio del Natale del Principato, e proprio in questa occasione la piccola di casa non ha rispettato una regola regale, sotto gli occhi divertiti dei presenti.

Gabriella infrange il protocollo: la dolce reazione di mamma Charlene

Anche nel Principato di Monaco è aria di festa, e la Principessa Charlene, accompagnata dai figli Jacques e Gabriella, ha inaugurato il Villaggio di Natale. Assente Alberto, impegnato in Germania, sua moglie non si è separata un attimo dai bambini. Dopo un 2021 che li ha visti separati, la famiglia è finalmente riunita, pronta a vivere le gioie di questo dicembre, principalmente dedicato ai più piccoli.

E proprio i Principini, insieme al figlio maggiore di Charlotte Casiraghi, Raphael, sono stati i protagonisti di questa grande festa, fatta di giochi, colori, luci e attrazioni di ogni genero. Lo spettacolo più bello è stato certamente il balletto, che ha entusiasmato tutti, in particolar modo Gabriella.

E infatti, quando hanno incontrato gli artisti, la bambina ha infranto una regola di Palazzo: ha abbracciato una delle ballerine, entusiasta per la sua performance. Insomma, diciamolo, niente di grave, anzi un gesto spontaneo e davvero affettuoso, anche se in contrasto con il protocollo.

Ma ha fatto scattare l’ilarità di tutti i presenti, persino di mamma Charlene che non l’ha affatto rimproverata, anzi, l’ha guardata divertita. Impossibile, specie a questa età, far rispettare delle regole simili, anche perché tra l’entusiasmo di Gabriella e la maleducazione del Principe Louis (figlio di Kate Middleton e il Principe William), durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, c’è davvero un abisso.

“Ormai è una donnina – aveva svelato la moglie del Principe Alberto in una recente intervista – vuole vestirsi come me e partecipare agli eventi.” La bimba ha poi ricevuto un magnifico mazzo di rose, agrifoglio e rami di abete da una piccola ballerina, poco più grande di lei, del corpo di ballo.

Gabriella e Jacques compiono 8 anni proprio il 10 dicembre, e questa visita agli allestimenti natalizi del Principato è stata una anticipazione dei loro festeggiamenti di compleanno. E la giornata non si è conclusa qui: i Principi, Raphael e le loro mamme si sono recati a Place du Casino a Monte-Carlo, per incontrare Babbo Natale e Olaf, il famosissimo pupazzo di neve di Frozen. Una giornata speciale per tutti e tre, e una occasione per Gabriella per mostrare il suo carattere peperino.

Charlene e Charlotte Casiraghi, l’inedita coppia che riempie di gioia

Chi lo avrebbe mai detto! Ormai è noto che Carolina di Monaco dia sempre del filo da torcere alla cognata, la Principessa Charlene, e che le due, ormai, non si sopportino proprio. Per questo ha riempito di gioia il cuore dei monegaschi (e non solo!) scoprire l’armonia che c’è tra la moglie del Principe Alberto e sua nipote, Charlotte Casiraghi.

Battute, confidenze, sorrisi, le due donne sono apparse più affiatate che mai, in una veste davvero insolita, mentre accompagnavano i loro bambini a visitare il Villaggio di Natale. Charlene e Stephanie, invece, sono molto legate, ed è capitato spesso vedere le sue figlie, Pauline Ducruet e soprattutto Camille Gottlieb, trascorrere del tempo con Jacques e Gabriella.

L’armonia sembra davvero tornata nel Principato, e per Charlene di Monaco si prospetta un 2023 luminoso, con tutti i fantasmi del passato ormai dimenticati.