Charlene di Monaco brilla senza Alberto: tulle e cristalli per il Ballo di Natale

Fonte: IPA Charlene di Monaco al Ballo di Natale

Charlene di Monaco ha incantato al Bal de Noël, il tradizionale Ballo di Natale organizzato dalla sua Fondazione. Alberto ha lasciato sola sua moglie che non perso l’occasione per brillare con un magnifico abito da sera, blu notte, firmato Carolina Herrera. La Principessa sembra molto più a suo agio e disinvolta senza la presenza ingombrante del marito.

Charlene di Monaco al Ballo di Natale senza Alberto

Ancora una volta Charlene di Monaco ha affidato l’organizzazione del Bal de Noël a Sandrine Knoell che ha allestito i saloni dell’Hotel Hermitage a Montecarlo, dove si è tenuto l’evento, con magnifici alberi decorati in oro e rosso. Immancabile la presenza di Babbo Natale con il quale anche Charlene si è fatta fotografare.

La Principessa tiene particolarmente a questa festa benefica, dato che è organizzata dalla sua Fondazione Principessa Charlene di Monaco. Ma nonostante l’appuntamento le sia particolarmente caro, Alberto non l’ha accompagnata. Può essere che il Principe avesse altri impegni o che semplicemente si sia eclissato per lasciare la scena alla moglie. Anche se continuano i pettegolezzi su una presunta crisi mai risolta tra i due, per cui si mostrano insieme in pubblico solo in occasioni precise e più istituzionali.

Fonte: IPA

Sta di fatto che Charlene non ha sentito affatto la mancanza di Alberto. Anzi si è mostrata ben più rilassata senza di lui che quando posa col Principe per le foto ufficiali dove, se sono presenti i figli, Jacques e Gabriella, che hanno appena compiuto 8 anni, fa in modo di rivolgere le sue attenzioni solo verso di loro.

Anche se Alberto era assente, Charlene non era propriamente sola al Ballo di Natale. Infatti al suo fianco, c’era l’ambasciatore italiano a Monaco, Giulio Alaimo, con il quale la Principessa è stata immortalata assieme a Babbo Natale e a Sandrine Knoell, fondatrice e organizzatrice dell’evento.

Charlene di Monaco, il tema del Ballo di Natale 2022

Non è un caso che al fianco di Charlene ci fosse l’ambasciatore italiano. Infatti, tema del ballo di quest’anno è stato “Italia chic”, ispirato alla Dolce Vita. Tra gli altri ospiti italiani della serata, c’erano la Marchesa Roberta Gilardi e suo marito Donato Sestito. Il ricavato della serata va tutto in beneficenza.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco brilla in Carolina Herrera

Charlene si è presentata al ballo con uno splendido abito blu notte di Carolina Herrera. Si tratta di un vestito senza maniche, che risalta i muscoli tonici delle braccia da ex nuotatrice, con scollo all’americana in tulle trasparente, per altro molto casto, e un piccolo spacco sulla schiena. Il corpetto è adornato da cristalli ton sur ton e la gonna lunga scende morbida a pieghe.

Finalmente, la Principessa sceglie un abito dai volumi definiti che esaltano la sua ritrovata forma fisica, dopo la malattia che l’ha colpita. Decisamente, il taglio dell’abito le sta molto meglio rispetto a quei maxi vestiti quasi senza forma con cui l’abbiamo visto in molte recenti occasioni, che proprio non le donavano creando anche delle rotondità sospette tanto da far pensare a una gravidanza.

Completa il look del ballo, un cappotto blu di Akris, uno dei brand preferiti da Charlene e una clutch. I capelli biondi ma di una tonalità più calda del solito sono portati con una riga laterale, mentre il trucco punta sullo sguardo con ombretto bianco ghiaccio e eyeliner nero.