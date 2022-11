Charlene di Monaco al gala: diamante rosa inestimabile e forme sospette

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, i look oversize: non sempre le donano

Charlene di Monaco è tornata sorprendentemente in pubblico al fianco di suo marito Alberto per il gala dei Princess Grace Awards che si è tenuto a New York. La Principessa è apparsa sorridente ma ha sollevato qualche perplessità il suo abito extra large, firmato Terrence Bray, così privo di forma da sembrare voler nascondere qualcosa. Mentre ha indossato per la prima volta il diamante rosa Grace.

Charlene di Monaco al gala dei Princess Grace Awards

Dopo più di due settimane di assenza, Charlene di Monaco è ricomparsa quasi prima del previsto. Infatti, ci si aspetta di rivederla accanto ad Alberto solo il 19 novembre, quando la Famiglia Grimaldi si riunisce a Palazzo per la festa nazionale. Ma la Principessa ha voluto essere presente a uno degli eventi più glamour dedicati a Grace Kelly, i Princess Grace Awards. Si tratta di premi dell’ammontare di 10mila dollari che vengono assegnati a giovani artisti per supportarli nell’inizio della loro carriera.

Charlene di Monaco, l’abito maxi di Terrence Bray

Charlene si è presentata al gala con un lungo abito sbracciato a fantasia colorata, dello stilista monegasco Terrence Bray. La particolarità dell’abito sta nelle dimensioni oversize. È tutto maxi nella lunghezza e nei volumi, si può dire che sia quasi privo di forma, non segna nessun punto: vita ampia e gonna svasata con pieghe laterali. Una scelta che non esalta il fisico statuario della Principessa e che anzi crea un pericoloso effetto sacchetto accentuando curve che appaiono sospette.

Charlene di Monaco, forme sospette

Diverse ipotesi sono state formulate sulla decisione di indossare un modello non facile come questo. Indubbiamente, Charlene ama le forme morbide e i suoi abiti da sera almeno negli ultimi tempi non sono mai aderenti né modellanti. Ma con questo abito ha esagerato con le misure. Così qualcuno sospetta che la Principessa stia nascondendo una gravidanza. È da mesi che circolano voci della voglia di Alberto e consorte di avere un altro figlio e la scelto di un tale look potrebbe essere la prova di un bebè in arrivo.

Fonte: Getty Images

Altri invece hanno notato come in generale la Principessa sia in generale più gonfia e spiegano questo cambiamento con le terapie che ancora sta seguendo dopo la grave infezione che l’ha colpita nel 2021 e per colpa della quale aveva perso moltissimo peso.

Qualunque sia il motivo di quello outfit oversize, la scelta non è felice e abbiamo visto Charlene con look più adatti a lei. In ogni caso, protagonista della mise è sicuramente il rarissimo diamante rosa, Grace, che la Principessa ha indossato per la prima volta.

Charlene di Monaco indossa per la prima volta il diamante rosa Grace

La pietra preziosissima è incastonata al centro di una collana di diamanti, chiamata “La vie en rose”. È la prima volta che viene mostrata in pubblico. Il collier è stato realizzato dal gioielliere Lorenz Bäumer di Place Vendôme. Il diamante rosa Grace è stato trovato nella miniera ora chiusa di Argyle, in Australia. È entrato a far parte della Maison Mazerea che lo ha tagliato e ha così commentato la purezza della pietra: “Di notevole bellezza naturale, ogni sfaccettatura della pietra radiante quadrata è stata perfettamente posizionata, tagliata e lucidata a mano da maestri artigiani per rivelare una straordinaria brillantezza… come se fosse illuminata dall’interno”.

Fonte: Getty Images

Dalla miniera di Argyle, che è stata chiusa nel 2020 perché esaurita, sarebbe stato estratto il 90% dei diamanti rosa al mondo. Il diamante Grace è stato acquistato nel 2021 dalla Maison Mazerea. Portava ancora il nome di diamante Stella. In seguito, in accordo con la Famiglia Grimaldi e la fondazione della Principessa fu ribattezzato Diamante Grace. Charlene è la prima a indossare il diamante. Tra un anno la pietra sarà rimossa dalla collana che verrà venduta all’asta.

La moglie di Alberto ha abbinato alla preziosa collana un paio di orecchini con brillanti che le illuminavano il viso circondato dai suoi capelli cortissimi e biondo platino. Proprio in questi giorni è emersa l’indiscrezioni che la Principessa soffriva di crisi e durante una di queste si è ferita il volto cercando di tagliarsi i capelli.