Kate Middleton osa col total beige. E gli orecchini a 7 euro vanno a ruba

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Dopo tre settimane Kate Middleton e William tornano in pubblico insieme per un incontro sulla salute mentale e la Principessa del Galles si presenta con un look cammello tanto difficile da portare quanto d’ispirazione per tutte.

Kate Middleton è tornata dopo 3 settimane

L’ultima volta che è apparsa, Kate era in video e indossava la sua camicia preferita, a pois bianchi, di Tory Burch. Ma dopo il periodo di riposo, almeno dai doveri di Corte, per stare vicino ai tre figli George, Charlotte e Louis, Lady Middleton ha scelto un look monocolore, decisamente insolito per quanto riguarda la tonalità.

Kate Middleton, il cappotto cammello di Max&Co

La Principessa ha infatti indossato il suo cappotto color cammello di Max&Co, da 528 euro circa. Si tratta di un capospalla di lana, modello vestaglia, senza bottoni ma con una cintura in stoffa per chiuderlo che però Kate non usa, lasciandolo aperto. In questo modo è visibile l’abito a collo alto che è dell’identico colore del cappotto. Completano il look una cintura in suede, firmata Boden, che costa 60 sterline, ossia 69 euro, una mini handbag di DeMellier London, da 339 euro e delle décolletée dal tacco alto che porta rigorosamente con i collant color carne che solo lei sa portare con un’eleganza senza tempo.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, gli orecchini di Accessorize da 7 euro

Sul bavero del cappotto compare la spilla a forma di papavero rosso che ricorda il Giorno della Memoria che cade l’11 novembre. Da notare i suoi orecchini a doppio cerchio di Accessorize che si trovano a 6 sterline, cioè poco meno di 7 euro. Anche se il prezzo è accessibile, purtroppo non sono più disponibili, infatti sono sold out. Ma per chi li volesse a tutti i costi, ci si può iscrivere via mail per sapere in anticipo quando saranno nuovamente sul mercato. Per altro sono tra i preferiti di Kate che li ha indossati più volte. Ha debuttato con loro durante l viaggio in Irlanda del 2020, è apparsa in molti collegamenti video durante il lockdown, li ha indossati nel 2021 e poi alla partita di rugby delle 6 nazioni nel febbraio 2022

Per quanto riguarda trucco e parrucco, i capelli sempre più lunghi sono lasciati sciolti e ondulati, anche se non sono perfetti come al solito visto che l’effetto crespo se n’è impossessato. Il make up è naturale e realizzato con toni neutri, esattamente come il suo look.

Kate è apparsa in perfetta forma, sorridente come sempre e in grande sintonia con suo marito William. I due sono arrivati a Scarborough per incontrare le organizzazioni giovanili locali e parlare di salute mentale, un tema che è molto caro ai Principi del Galles, e un impegno che condividono con Harry e Meghan Markle, anche se ormai in luoghi diversi. A tal proposito la Famiglia Reale è molto preoccupata per il nuovo libro di memorie di Harry che uscirà il 10 gennaio 2023. Re Carlo è disposto a tutto pur di salvare suo figlio da Meghan che pare sia la mente dell’autobiografia, anche a far lavorare gli avvocati di Palazzo per definire il divorzio.