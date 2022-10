Kate Middleton umilia Meghan Markle e torna con la camicia da 440 euro che tutte vogliono

Fonte: Getty Images Kate Middleton, l’abito sinuoso alla prima di Top Gun: Maverick

Kate Middleton è tornata in pubblico dopo una pausa di un paio di settimana e ha subito fatto parlare di sé per la camicia a pois che ha indossato in video, ormai diventata uno dei suoi must. Si tratta di una creazione di Tory Burch che costa 440 euro e che detiene un record: è andata sold out la prima volta che la Principessa del Galles l’ha indossata. Ma lei è diventa anche la musa ispiratrice dello stilista Roland Mouret. E Meghan Markle rosica.

Kate Middleton, la camicia a pois di Tory Burch

Kate Middleton si è mostrata nuovamente in pubblico anche se solo attraverso un messaggio video per lanciare un messaggio sull’importanza della salute mentale. La clip sembra essere stata registrata qualche tempo fa e mostra la Principessa del Galles seduta su un divano nel salotto di rappresentanza della sua nuova casa, l’Adelaide Cottage. Il sofà beige è decorato con piccoli fiori e foglie più scure. Sulla mensola dietro Kate, compaiono alcune foto di famiglia, molto istituzionali e scelte, e una composizione di fiori rossi.

Lady Middleton indossa quella che potremmo definire la camicia dei record. Si tratta di una blusa blu con pois bianchi, polsini e collo bianchi, firmata Tory Burch. Il capo è tipico dello stile della moglie di William che ha rilanciato i puntini come la nuova fantasia di tendenza. Persino Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi, quando ha dovuto scegliere uno stile bon ton si è lasciata ispirare dai pois di Kate.

La camicia in questione è un riciclo. La Principessa la indossò per la prima volta nel maggio 2021. Allora stracciò tutti i record, perché in poche ore andò esaurita nonostante costasse 440 euro.

Kate l’abbina a degli orecchini di perle che le illuminano il viso mentre i suoi ormai lunghissimi capelli sono lasciati sciolti con piccoli boccoli sulle punte. Anche se l’inquadratura del video è a mezzo busto, si intravede che la Principessa porta i pantaloni blu navy di Jigsaw e la sua cintura in pelle coordinata.

Kate Middleton umilia Meghan Markle: l’abito di Roland Mouret

Kate poi si è presa un’altra rivincita su Meghan Markle che continua a imperversare contro la Famiglia Reale insieme a suo marito Harry. Infatti, lo stilista Roland Mouret, noto per la sua amicizia con la Duchessa del Sussex, ha rivelato che ha creato la sua nuova collezione ispirandosi alla Principessa del Galles.

Roland Mouret ha vestito Kate Middleton alla prima britannica di Top Gun: Maverick, lo scorso maggio. Suo era il lungo abito nero aderente con fascia bianca sul corpetto, da 2.700 sterline, col quale la moglie di William lasciò senza fiato Tom Cruise che si permise di toccarle la mano per aiutarla a salire le scale. All’epoca, la stilista delle celebrità Miranda Holder disse che quello era “l’abito più sensuale mai indossato da Kate”.

Roland Mouret parlando di Lady Middleton ha dichiarato al Sunday Time: “Rappresenta il modo in cui una donna cresce, il modo in cui una donna non sta dietro ma accanto. Quel senso di uguaglianza che ha creato: è potente”. E si è detto orgoglioso di poter fare cose che siano in grado di aiutarla.

Parole che probabilmente Meghan avrebbe voluto fossero rivolte a lei, ma che invece sono della sua rivale. D’altro canto, Meg da sempre vorrebbe sfondare nel mondo della moda, il suo sogno più grande è conquistare la copertina di Vogue, privilegio concesso a Diana e alla stessa Kate. Ma lei niente. Si è dovuta accontentare (si fa per dire) di Variety e di un servizio fotografico con abiti e gioielli che valgono svariate migliaia di euro.

Tornando a Mouret, nella sua collezione per la primavera 2023 ha creato un abito arancione a mezze maniche che ha chiamato “il vestito di Kate“, perché realizzato ispirandosi a Lady Middleton.